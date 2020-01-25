第25回東関東アンサンブルコンテスト（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が25日、宇都宮市文化会館で始まった。この日は小学生、高校、大学の各部門があり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から58団体が出場した。

審査の結果、高校と大学部門の金賞受賞団体のうち、千葉県の習志野市立習志野（クラリネット四重奏）、横浜市立戸塚（管楽八重奏）の2高校と神奈川大（金管八重奏）が東関東代表に選ばれた。この3団体は3月に福井市である全国大会に出場する。

成績は次の通り。（◎は全国大会出場）

【小学生】

◆金賞 柏市立柏第三（フ3・千葉）、船橋市立高根東（サ4・千葉）、水戸市立千波（フ3）、市川市立大柏（木3・千葉）、相模原市立谷口台（木8）、高根沢町立阿久津（打3・栃木）、真岡市立真岡西（打3・栃木）、真岡キッズハーモニー（金8・栃木）、市川市立大柏（管8・千葉）、東海村立村松（ク3・茨城）、市川市立新井（打3・千葉）、真岡市立真岡西（木8・栃木）、水戸市立笠原（金8）

◆銀賞 常総市立水海道（金8・茨城）、真岡キッズハーモニー（木8・栃木）、相模原市立上溝（木3）、相模原市立共和（金8）、水戸市立常磐（木4）、川崎市立千代ケ丘（金8）、益子町立益子（フ3・栃木）、相模原市立谷口台（金8）

【高校】

◆金賞 三浦学苑（木4・神奈川）、横浜創英中・高（サ8）、大成女子（木6・茨城）、市立習志野（フ4・千葉）、幕張総合（フ4・千葉）、常総学院（サ4・茨城）、市川昴（打7・千葉）、◎市立習志野（ク4・千葉）、常総学院（ク8・茨城）、幕張総合（ク4・千葉）、◎横浜市立戸塚（管8）

◆銀賞 作新学院（サ8・栃木）、宇都宮南（ク5）、国府台（ク4・千葉）、水戸第一（ク4）、真岡女子（フ4・栃木）、横浜創英中・高（金8）、横浜隼人（金8）、真岡北陵（打3・栃木）、並木中等（ク4・茨城）、作新学院（金8・栃木）

◆銅賞 茨城（打7）、川崎北（金8）、宇都宮中央女子（ト3）、真岡女子（ク4・栃木）、佐倉（サ5・千葉）、佐野東（打3・栃木）、横浜緑ケ丘（サ5）、取手聖徳女子（木8・茨城）

【大学】

◆金賞 神奈川（フ3）、◎神奈川（金8）

◆銀賞 筑波（ク7・茨城）、茨城（金4）、作新学院（管8・栃木）

◆銅賞 中央学院（木3・千葉）、国学院栃木短期（打5）、千葉（木8）

（金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ト=トロンボーン。数字は重奏の略）