第25回東関東アンサンブルコンテスト（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校、職場・一般の両部門が26日、宇都宮市文化会館であった。栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から54団体が出場した。

審査の結果、金賞受賞団体のうち、千葉県の千葉市立土気中（打楽器八重奏）と習志野市立第五中（フルート四重奏）、Pastorale Symphonic Band（クラリネット八重奏・神奈川）、横浜ブラスオルケスター（サクソフォン四重奏）の4団体が東関東代表に選出された。3月に福井市である全国大会に出場する。

成績は次の通り。（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、フ=フルート、サ=サクソフォン、ク=クラリネット。数字は重奏の略）

【中学校】

◆金賞 ◎千葉市立土気（打8）、日立市立多賀（木8・茨城）、◎習志野市立第五（フ4・千葉）、松戸市立第三（木3・千葉）、習志野市立第四（木3・千葉）、松戸市立小金南（金8・千葉）、松戸市立第六（木4・千葉）、日立市立豊浦（打6・茨城）、横浜市立西本郷（木8）、横浜市立中山（木3）

◆銀賞 海老名市立海老名（金8・神奈川）、ひたちなか市立大島（打3・茨城）、横浜市立十日市場（木8）、ひたちなか市立大島（金8・茨城）、市川市立妙典（木8・千葉）、厚木市立厚木（管8・神奈川）、宇都宮市立泉が丘（金5）、宇都宮市立泉が丘（打3）、並木中等（ク3・茨城）、古河市立総和南（打4・茨城）

◆銅賞 宇都宮市立陽南（サ4）、横浜市立西本郷（金8）、茨城（ク4）、高根沢町立阿久津（金6・栃木）、宇都宮市立河内（木8）、宇都宮市立陽南（金8）、高根沢町立阿久津（打3・栃木）、川崎市立野川（金8）、宇都宮市立宮の原（打3）

【職場・一般】

◆金賞 厚木シビックウインドシンフォニー（ク4・神奈川）、真岡ウインドオーケストラ（金8・栃木）、Pastorale Symphonic Band（金8・神奈川）、グラール ウインド オーケストラ（ク4・神奈川）、◎Pastorale Symphonic Band（ク8・神奈川）、◎横浜ブラスオルケスター（サ4）、古河シティウインドオーケストラ（フ3・茨城）、グランツクラリネットアンサンブル（ク4・千葉）、古河シティウインドオーケストラ（打4・茨城）

◆銀賞 Ensemble Wizard（金8・千葉）、古河三中OB吹奏楽団B（ク4・茨城）、ヴェントムジカ オルケストラ（ク4・神奈川）、ロッチウインドアンサンブル（ク3・千葉）、作新楽音会（木3・栃木）、聖徳ウィンド・アンサンブル（管8・茨城）、フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル（管8・千葉）、ゼーレンフォルクスオルケスタ（ク5・栃木）、矢板ウインドオーケストラ（サ4・栃木）

◆銅賞 ひたちなか交響吹奏楽団（ク4・茨城）、ユネヴァレ・アンヌルス（サ4・栃木）、真岡ウインドオーケストラ（フ3・栃木）、古河三中OB吹奏楽団A（ク4・茨城）、Ensemble Wizard（フ4・千葉）、ゼーレンフォルクスオルケスタ（フ5・栃木）、アルファモニック吹奏楽団（ク4・千葉）