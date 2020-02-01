第25回西関東アンサンブルコンテスト（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は1日、埼玉県久喜市の久喜総合文化会館で中学校、大学の部があり、新潟、群馬、山梨、埼玉の4県から42団体が出場した。

西関東代表には、埼玉県の埼玉栄（打楽器八重奏）と朝霞市立朝霞第一（クラリネット四重奏・埼玉）の2中学校、文教大（サクソフォン四重奏・埼玉）が選ばれた。3月20日に福井市の県立音楽堂ハーモニーホールふくいである全国大会に出場する。

成績は次の通り（◎は全国大会出場）。

【中学校】

◆金賞

◎埼玉栄（打8）、朝霞市立朝霞第一（サ4・埼玉）、越谷市立北（打5・埼玉）、新潟市立坂井輪（木8）、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校前期課程（打6・群馬）、新潟県立柏崎翔洋中等教育学校（木3）、川越市立城南（打4・埼玉）、中之条町立中之条（打4・群馬）、草加市立青柳（木8・埼玉）、埼玉県立伊奈学園（サ4）、◎朝霞市立朝霞第一（ク4・埼玉）、吉見町立吉見（打6・埼玉）

◆銀賞

高崎市立吉井中央（打3・群馬）、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校前期課程（木8・群馬）、さいたま市立原山（ク3）、さいたま市立三室（金8）、上越市立城西（金8・新潟）、川越市立富士見（管打8・埼玉）、甲州市立塩山北（サ4・山梨）、中央市立田富（木3・山梨）、熊谷市立妻沼東（木3・埼玉）、みどり市立笠懸南（打7・群馬）、北杜市立武川（打3・山梨）、甲斐市立敷島（木3・山梨）、新潟市立上山（木8）、川口市立青木（打8・埼玉）

◆銅賞

さいたま市立宮原（金6）、新潟市立鳥屋野（管打8）、長岡市立寺泊（ク3・新潟）、高崎市立中尾（木3・群馬）、桐生市立新里（木8・群馬）、上越市立城東（打4・新潟）、燕市立燕北（金打8・新潟）、さいたま市立泰平（サ3）、高崎市立塚沢（木8・群馬）、新潟市立上山（金8）、笛吹市立春日居（サ5・山梨）、立教新座（管7・埼玉）

【大学】

◆金賞

◎文教大（サ4・埼玉）

◆銀賞

都留文科大（打5・山梨）

◆銅賞

上越教育大（金8・新潟）、高崎経済大（ク4・群馬）

（木=木管、金=金管、打=打楽器、管=管楽、金打=金管打楽器、管打=管打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット。数字は重奏の略）