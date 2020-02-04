将棋の高校生棋士、藤井聡太（そうた）七段（17）が4日、大阪市福島区の関西将棋会館で指された第78期名人戦・C級1組順位戦（朝日新聞社、毎日新聞社主催）9回戦で高野秀行（ひでゆき）六段（47）に99手で勝利。開幕から負け無しの9連勝とし、最終の10回戦を待たず、一つ上のB級2組への昇級を決めた。

対局は午前10時に始まり、午…