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02月04日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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佐藤圭司
拡大する高野秀行六段に勝利し、感想戦に臨む藤井聡太七段=2020年2月4日午後10時32分、大阪市福島区の関西将棋会館、小川智撮影
将棋の高校生棋士、藤井聡太（そうた）七段（17）が4日、大阪市福島区の関西将棋会館で指された第78期名人戦・C級1組順位戦（朝日新聞社、毎日新聞社主催）9回戦で高野秀行（ひでゆき）六段（47）に99手で勝利。開幕から負け無しの9連勝とし、最終の10回戦を待たず、一つ上のB級2組への昇級を決めた。
拡大する高野秀行六段に勝利し、記者の質問に答える藤井聡太七段=2020年2月4日午後10時9分、大阪市福島区の関西将棋会館、小川智撮影
対局は午前10時に始まり、午…
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