第56回北海道管楽器個人コンクールと第51回北海道アンサンブルコンクール（道吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が16日、札幌市中央区のカナモトホールで行われ、2日間の日程を終了した。アンサンブル高校の部は北星学園大付属と旭川商の2校、職場・一般の部は上磯吹奏楽団と北見吹奏楽団の2団体が道代表に選ばれた。3月20日に福井市で開かれる全日本アンサンブルコンテストに出場する。

16日の金賞は次の通り（◎は道代表）。

◇個人【小学生】佐々木宗悠（札幌南月寒）、永田由奈（緑丘ジュニアバンド）、村上愛結（木古内）、佐久間春花（拓勇小・拓進小スクールバンド）【高校】泉谷美那（札幌日大）、河合莉奈（旭川商）、加賀琉名（函館中部）、久保涼菜（岩見沢東）

◇アンサンブル【小学生】釧路共栄小金管バンド同好会（管打八重奏）、札幌北園小ウインドアンサンブル（管打八重奏）、木古内小（サクソフォン四重奏）、遠軽南小（金管八重奏）、釧路鳥取小・鳥取西小合同（管打八重奏）、北斗上磯小（クラリネット七重奏）【高校】函館白百合学園（打楽器六重奏）、札幌北（サクソフォン四重奏）、◎北星学園大付属（木管八重奏）、大麻（クラリネット六重奏）、北海道栄（木管八重奏）、◎旭川商（クラリネット四重奏）、苫小牧東（クラリネット四重奏）【職場・一般】十勝ウィンドシンフォニー（サクソフォン四重奏）、釧路シンフォニックバンド（木管八重奏）、札幌ブラスバンド（木管八重奏）、◎上磯吹奏楽団（クラリネット四重奏）、◎北見吹奏楽団（金管六重奏）