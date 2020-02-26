写真・図版テクノポップユニット「Perfume」の公演が中止になった東京ドームでは、集まったファンが、屋外に置かれた公演をPRするボードの周囲に集まっていた=2020年2月26日午後4時22分、朝日新聞社ヘリから、江口和貴撮影

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　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は26日の対策本部でスポーツ・文化イベントなどの開催を今後2週間自粛するよう要請することを決めた。EXILEやPerfumeが当日の公演を急きょ取りやめるなど、影響が広がった。これまでに中止や延期、無観客での実施が決まったイベントは次の通り。

【文化】

●EXILE　PERFECT　LIVE　2001→2020

　2月26日　京セラドーム大阪

●Perfume　8th　Tour　2020　“P　Cubed”　in　Dome

　2月26日　東京ドーム

●米津玄師　2020　TOUR　/　HYPE

　2月27、28日　宮城セキスイハイムスーパーアリーナ　中止か延期か未定

　3月7、8日　三重県営サンアリーナ　中止か延期か未定

●back　number　fan　club　tour　2020　one　room　party　vol.5

　2月28、29日　Zepp　Nagoya

　3月6、7日　Zepp　Sapporo

●MAN　WITH　A　MISSION「FUN　WITH　A　MISSION　TOUR　2020」

　3月2、4日　Zepp　Fukuoka

　　　9、11日　Zepp　Tokyo

　　　16、18日　BLUELIVE　HIROSHIMA

●森山直太朗ファンクラブツアー2020「十度目の正直」

　2月27、28日　東京・恵比寿ガーデンホール　6月に延期

●ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020　“G25”

　2月28、29日　新潟・苗場プリンスホテル　ブリザーディウム　中止と発表

　　3月7日　三重・四日市市文化会館　延期と発表

　　　　8日　岐阜・バロー文化ホール（多治見市文化会館）　延期と発表

●WANIMA「COMINATCHA！！　TOUR　2019-2020」

　2月29日、3月1日　福井サンドーム

　3月7、8日　愛媛県武道館

●NHKおかあさんといっしょファミリーコンサート公開収録

　2月29日　愛知県豊田市、3月1日　同市、7日　北海道釧路市

●NHKのど自慢生放送

　3月1日　岡山県高梁市、8日　山形県米沢市、15日　長崎県諫早市

【スポーツ】

●プロ野球　オープン戦

　3月15日まで計72試合を無観客開催

●Jリーグ

　3月15日までルヴァン杯1次リーグ7試合、J1～3の第2～4節計94試合を延期

●ボッチャ　ジャパンパラ競技大会

　2月28～3月1日　東京・有明アリーナ　開催見合わせ

●東京マラソン

　3月1日　東京都庁～東京駅　エリートの部のみ実施

●サッカー　ACL1次リーグ　FC東京―上海申花

　3月1日　東京・味の素スタジアム　5月に延期

●テニス　デビス杯ファイナル予選

　3月6、7日　滋賀・皇子山陸上競技場発着　エリートの部のみで実施

●ゴルフ　ダイキン・オーキッド・レディス

　3月5～8日　沖縄・琉球GC　無観客で実施

●びわ湖毎日マラソン

　3月8日　滋賀・皇子山陸上競技場発着　沿道での応援自粛要請

●名古屋ウィメンズマラソン

　3月8日　ナゴヤドーム発着　エリートの部のみで実施

【その他】

●東京ガールズコレクション2020　SPRING/SUMMER

　2月29日　国立代々木競技場第一体育館　無観客で実施

●にいがた酒の陣

　3月14、15日　新潟市中央区の複合施設「朱鷺（とき）メッセ」　全国最多の酒造業者を誇る酒どころ・新潟の人気イベント。昨年は延べ14万人が訪れた