新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は26日の対策本部でスポーツ・文化イベントなどの開催を今後2週間自粛するよう要請することを決めた。EXILEやPerfumeが当日の公演を急きょ取りやめるなど、影響が広がった。これまでに中止や延期、無観客での実施が決まったイベントは次の通り。

【文化】

●EXILE PERFECT LIVE 2001→2020

2月26日 京セラドーム大阪

●Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome

2月26日 東京ドーム

●米津玄師 2020 TOUR / HYPE

2月27、28日 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ 中止か延期か未定

3月7、8日 三重県営サンアリーナ 中止か延期か未定

●back number fan club tour 2020 one room party vol.5

2月28、29日 Zepp Nagoya

3月6、7日 Zepp Sapporo

●MAN WITH A MISSION「FUN WITH A MISSION TOUR 2020」

3月2、4日 Zepp Fukuoka

9、11日 Zepp Tokyo

16、18日 BLUELIVE HIROSHIMA

●森山直太朗ファンクラブツアー2020「十度目の正直」

2月27、28日 東京・恵比寿ガーデンホール 6月に延期

●ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020 “G25”

2月28、29日 新潟・苗場プリンスホテル ブリザーディウム 中止と発表

3月7日 三重・四日市市文化会館 延期と発表

8日 岐阜・バロー文化ホール（多治見市文化会館） 延期と発表

●WANIMA「COMINATCHA！！ TOUR 2019-2020」

2月29日、3月1日 福井サンドーム

3月7、8日 愛媛県武道館

●NHKおかあさんといっしょファミリーコンサート公開収録

2月29日 愛知県豊田市、3月1日 同市、7日 北海道釧路市

●NHKのど自慢生放送

3月1日 岡山県高梁市、8日 山形県米沢市、15日 長崎県諫早市

【スポーツ】

●プロ野球 オープン戦

3月15日まで計72試合を無観客開催

●Jリーグ

3月15日までルヴァン杯1次リーグ7試合、J1～3の第2～4節計94試合を延期

●ボッチャ ジャパンパラ競技大会

2月28～3月1日 東京・有明アリーナ 開催見合わせ

●東京マラソン

3月1日 東京都庁～東京駅 エリートの部のみ実施

●サッカー ACL1次リーグ FC東京―上海申花

3月1日 東京・味の素スタジアム 5月に延期

●テニス デビス杯ファイナル予選

3月6、7日 滋賀・皇子山陸上競技場発着 エリートの部のみで実施

●ゴルフ ダイキン・オーキッド・レディス

3月5～8日 沖縄・琉球GC 無観客で実施

●びわ湖毎日マラソン

3月8日 滋賀・皇子山陸上競技場発着 沿道での応援自粛要請

●名古屋ウィメンズマラソン

3月8日 ナゴヤドーム発着 エリートの部のみで実施

【その他】

●東京ガールズコレクション2020 SPRING/SUMMER

2月29日 国立代々木競技場第一体育館 無観客で実施

●にいがた酒の陣

3月14、15日 新潟市中央区の複合施設「朱鷺（とき）メッセ」 全国最多の酒造業者を誇る酒どころ・新潟の人気イベント。昨年は延べ14万人が訪れた