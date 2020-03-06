第43回日本アカデミー賞の授賞式が6日、開かれ、内閣官房と女性記者の攻防を描いた映画「新聞記者」が作品賞に輝き、主演女優賞、主演男優賞とあわせて3部門を獲得した。また、人気漫画を実写化した「キングダム」が助演女優賞など4部門を、埼玉の自虐を盛り込んだ「翔（と）んで埼玉」が監督賞など3部門に選ばれた。

最優秀賞は次の通り。（敬称略）

主演女優=シム・ウンギョン▽主演男優=松坂桃李（以上、「新聞記者」）▽助演女優=長澤まさみ▽助演男優=吉沢亮▽美術=斎藤岩男▽撮影=河津太郎（以上、「キングダム」）▽監督=武内英樹▽脚本=徳永友一▽編集=河村信二（以上、「翔んで埼玉」）▽音楽=RADWIMPS（「天気の子」）▽録音=久連石由文（「蜜蜂と遠雷」）▽照明=該当なし▽外国作品=「ジョーカー」▽アニメーション作品=「天気の子」