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　新型コロナウイルスの世界の感染者数が7日、約136万人となった。米ジョンズ・ホプキンス大学システム科学工学センターが世界保健機関（WHO）や各国政府の発表をもとに集計した。死者数は約7万6千人。国・地域別で死者数が最も多いのはイタリアで、スペイン、米国が続いている。

世界の感染者・死者数

（7日午後10時現在。米ジョンズ・ホプキンス大の集計から）

米国　36万8449人　1万993人

スペイン　14万510人　1万3798人

イタリア　13万2547人　1万6523人

ドイツ　10万3375人　1810人

フランス　9万8984人　8926人

中国　8万2718人　3335人

イラン　6万2589人　3872人

英国　5万2301人　5385人

トルコ　3万217人　649人

ベルギー　2万2194人　2035人

その他　26万9052人　9047人

世界合計　136万2936人　7万6373人