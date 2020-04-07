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04月07日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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新型コロナウイルスの世界の感染者数が7日、約136万人となった。米ジョンズ・ホプキンス大学システム科学工学センターが世界保健機関（WHO）や各国政府の発表をもとに集計した。死者数は約7万6千人。国・地域別で死者数が最も多いのはイタリアで、スペイン、米国が続いている。
（7日午後10時現在。米ジョンズ・ホプキンス大の集計から）
米国 36万8449人 1万993人
スペイン 14万510人 1万3798人
イタリア 13万2547人 1万6523人
ドイツ 10万3375人 1810人
フランス 9万8984人 8926人
中国 8万2718人 3335人
イラン 6万2589人 3872人
英国 5万2301人 5385人
トルコ 3万217人 649人
ベルギー 2万2194人 2035人
その他 26万9052人 9047人
世界合計 136万2936人 7万6373人
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朝日新聞国際報道部