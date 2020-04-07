新型コロナウイルスの世界の感染者数が7日、約136万人となった。米ジョンズ・ホプキンス大学システム科学工学センターが世界保健機関（WHO）や各国政府の発表をもとに集計した。死者数は約7万6千人。国・地域別で死者数が最も多いのはイタリアで、スペイン、米国が続いている。

世界の感染者・死者数

（7日午後10時現在。米ジョンズ・ホプキンス大の集計から）

米国 36万8449人 1万993人

スペイン 14万510人 1万3798人

イタリア 13万2547人 1万6523人

ドイツ 10万3375人 1810人

フランス 9万8984人 8926人

中国 8万2718人 3335人

イラン 6万2589人 3872人

英国 5万2301人 5385人

トルコ 3万217人 649人

ベルギー 2万2194人 2035人

その他 26万9052人 9047人

世界合計 136万2936人 7万6373人