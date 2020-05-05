写真・図版大型連休中にもかかわらず閑散とする新幹線ホーム=2020年5月3日午後、JR東京駅、瀬戸口翼撮影

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　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、大型連休中の人の数が昨年と比べて各地で8割前後減ったことが、携帯電話の位置情報から明らかになった。

　NTTドコモによると、4日午後3時台の人出は、昨年の大型連休の同じ時間帯の平均と比べ、北海道・札幌駅が80・6%減、東京・新宿駅が84・8%減、愛知・名古屋駅が83・0%減、大阪・梅田が87・7%減、福岡・天神は79・8%減などだった。連休初日からさらに減った。

大型連休の人出減少率（前年比%）

北海道　札幌駅　　　　-80.6

青森　青森駅　　　　-51.1

岩手　盛岡駅北　　　-59.1

宮城　仙台駅西　　　-72.9

秋田　秋田駅　　　　-44.3

山形　山形駅　　　　-46.0

福島　福島駅　　　　-46.4

茨城　水戸駅　　　　-55.5

栃木　宇都宮駅　　　-62.4

群馬　高崎駅西　　　-65.9

埼玉　大宮駅西　　　-73.3

千葉　千葉駅　　　　-71.0

東京　新宿駅　　　　-84.8

神奈川　横浜駅　　　　-79.9

新潟　新潟駅　　　　-56.2

富山　富山駅　　　　-49.1

石川　金沢駅　　　　-77.6

福井　福井駅　　　　-70.0

山梨　甲府駅南　　　-24.4

長野　長野駅　　　　-75.3

岐阜　岐阜駅　　　　-49.5

静岡　静岡駅　　　　-67.7

愛知　名古屋駅　　　-83.0

三重　津駅　　　　　-33.8

滋賀　草津駅西口　　-35.5

京都　京都駅　　　　-83.8

大阪　梅田　　　　　-87.7

兵庫　三ノ宮駅　　　-72.4

奈良　近鉄奈良駅　　-53.5

和歌山　和歌山駅　　　-43.9

鳥取　晩稲（おくて）-69.7

島根　松江駅　　　　-36.4

岡山　岡山駅　　　　-66.8

広島　広島駅　　　　-59.4

山口　下関駅　　　　-50.8

徳島　徳島駅　　　　-56.6

香川　高松丸亀町　　-48.8

愛媛　松山市駅東側　-57.7

高知　はりまや橋　　-62.7

福岡　天神　　　　　-79.8

佐賀　佐賀駅　　　　-17.8

長崎　長崎駅　　　　-66.9

熊本　通町筋　　　　-69.4

大分　大分駅付近　　-59.8

宮崎　新別府町　　　-80.3

鹿児島　天文館　　　　-59.6

沖縄　県庁前　　　　-41.4

4日午後3時台。網かけは「特定警戒都道府県」。NTTドコモのデータから