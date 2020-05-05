新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、大型連休中の人の数が昨年と比べて各地で8割前後減ったことが、携帯電話の位置情報から明らかになった。

NTTドコモによると、4日午後3時台の人出は、昨年の大型連休の同じ時間帯の平均と比べ、北海道・札幌駅が80・6%減、東京・新宿駅が84・8%減、愛知・名古屋駅が83・0%減、大阪・梅田が87・7%減、福岡・天神は79・8%減などだった。連休初日からさらに減った。

大型連休の人出減少率（前年比%）

北海道 札幌駅 -80.6

青森 青森駅 -51.1

岩手 盛岡駅北 -59.1

宮城 仙台駅西 -72.9

秋田 秋田駅 -44.3

山形 山形駅 -46.0

福島 福島駅 -46.4

茨城 水戸駅 -55.5

栃木 宇都宮駅 -62.4

群馬 高崎駅西 -65.9

埼玉 大宮駅西 -73.3

千葉 千葉駅 -71.0

東京 新宿駅 -84.8

神奈川 横浜駅 -79.9

新潟 新潟駅 -56.2

富山 富山駅 -49.1

石川 金沢駅 -77.6

福井 福井駅 -70.0

山梨 甲府駅南 -24.4

長野 長野駅 -75.3

岐阜 岐阜駅 -49.5

静岡 静岡駅 -67.7

愛知 名古屋駅 -83.0

三重 津駅 -33.8

滋賀 草津駅西口 -35.5

京都 京都駅 -83.8

大阪 梅田 -87.7

兵庫 三ノ宮駅 -72.4

奈良 近鉄奈良駅 -53.5

和歌山 和歌山駅 -43.9

鳥取 晩稲（おくて）-69.7

島根 松江駅 -36.4

岡山 岡山駅 -66.8

広島 広島駅 -59.4

山口 下関駅 -50.8

徳島 徳島駅 -56.6

香川 高松丸亀町 -48.8

愛媛 松山市駅東側 -57.7

高知 はりまや橋 -62.7

福岡 天神 -79.8

佐賀 佐賀駅 -17.8

長崎 長崎駅 -66.9

熊本 通町筋 -69.4

大分 大分駅付近 -59.8

宮崎 新別府町 -80.3

鹿児島 天文館 -59.6

沖縄 県庁前 -41.4

4日午後3時台。網かけは「特定警戒都道府県」。NTTドコモのデータから