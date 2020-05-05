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05月05日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、大型連休中の人の数が昨年と比べて各地で8割前後減ったことが、携帯電話の位置情報から明らかになった。
NTTドコモによると、4日午後3時台の人出は、昨年の大型連休の同じ時間帯の平均と比べ、北海道・札幌駅が80・6%減、東京・新宿駅が84・8%減、愛知・名古屋駅が83・0%減、大阪・梅田が87・7%減、福岡・天神は79・8%減などだった。連休初日からさらに減った。
北海道 札幌駅 -80.6
青森 青森駅 -51.1
岩手 盛岡駅北 -59.1
宮城 仙台駅西 -72.9
秋田 秋田駅 -44.3
山形 山形駅 -46.0
福島 福島駅 -46.4
茨城 水戸駅 -55.5
栃木 宇都宮駅 -62.4
群馬 高崎駅西 -65.9
埼玉 大宮駅西 -73.3
千葉 千葉駅 -71.0
東京 新宿駅 -84.8
神奈川 横浜駅 -79.9
新潟 新潟駅 -56.2
富山 富山駅 -49.1
石川 金沢駅 -77.6
福井 福井駅 -70.0
山梨 甲府駅南 -24.4
長野 長野駅 -75.3
岐阜 岐阜駅 -49.5
静岡 静岡駅 -67.7
愛知 名古屋駅 -83.0
三重 津駅 -33.8
滋賀 草津駅西口 -35.5
京都 京都駅 -83.8
大阪 梅田 -87.7
兵庫 三ノ宮駅 -72.4
奈良 近鉄奈良駅 -53.5
和歌山 和歌山駅 -43.9
鳥取 晩稲（おくて）-69.7
島根 松江駅 -36.4
岡山 岡山駅 -66.8
広島 広島駅 -59.4
山口 下関駅 -50.8
徳島 徳島駅 -56.6
香川 高松丸亀町 -48.8
愛媛 松山市駅東側 -57.7
高知 はりまや橋 -62.7
福岡 天神 -79.8
佐賀 佐賀駅 -17.8
長崎 長崎駅 -66.9
熊本 通町筋 -69.4
大分 大分駅付近 -59.8
宮崎 新別府町 -80.3
鹿児島 天文館 -59.6
沖縄 県庁前 -41.4
4日午後3時台。網かけは「特定警戒都道府県」。NTTドコモのデータから
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朝日新聞社会部