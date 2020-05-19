19日午後0時17分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。

気象庁によると、震源の深さは約50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定される。津波の心配はないという。

各地の震度は次の通り。

〈震度4〉

宮城県:角田市、岩沼市、亘理町、山元町

福島県:二本松市、国見町、川俣町、相馬市、南相馬市、楢葉町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町

〈震度3〉

宮城県:白石市、名取市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、登米市、大崎市、色麻町、美里町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、石巻市、塩釜市、松島町、利府町、大衡村

福島県:福島市、郡山市、白河市、須賀川市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、石川町、玉川村、浅川町、三春町、小野町、いわき市、広野町、富岡町、川内村、大熊町、飯舘村

〈震度2〉

宮城県:七ケ宿町、気仙沼市、栗原市、加美町、涌谷町、南三陸町、仙台市泉区、多賀城市、東松島市、富谷市、七ケ浜町、大和町、大郷町

福島県:西郷村、矢吹町、矢祭町、塙町、鮫川村、平田村、古殿町、喜多方市、磐梯町、猪苗代町、柳津町、会津美里町

青森県:八戸市、階上町

岩手県:普代村、大船渡市、釜石市、住田町、盛岡市、矢巾町、花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、金ケ崎町、平泉町

山形県:最上町、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、大石田町、米沢市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町

茨城県:水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、筑西市、桜川市

栃木県:大田原市、那須町、宇都宮市、那須烏山市、市貝町、芳賀町、高根沢町、那珂川町

〈震度1〉

宮城県:女川町

福島県:会津若松市、下郷町、只見町、南会津町、西会津町、会津坂下町、湯川村

青森県:七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸町、五戸町、南部町

岩手県:宮古市、久慈市、山田町、野田村、洋野町、陸前高田市、二戸市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、西和賀町

山形県:新庄市、金山町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、山形市、寒河江市、朝日町、大江町、長井市、小国町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

茨城県:茨城町、大洗町、古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町

栃木県:日光市、矢板市、那須塩原市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市、下野市、益子町、茂木町

秋田県:井川町、秋田市、由利本荘市、にかほ市、横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、羽後町、東成瀬村

群馬県:沼田市、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、安中市、吉岡町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

埼玉県:熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、滑川町、嵐山町、吉見町、ときがわ町、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、春日部市、上尾市、草加市、戸田市、桶川市、北本市、富士見市、三郷市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、吉川市、白岡市、毛呂山町、川島町、宮代町

千葉県:東金市、香取市、山武市、多古町、芝山町、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市美浜区、野田市、成田市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市、富里市、栄町

東京都:千代田区、中央区、江東区、品川区、大田区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、足立区、江戸川区、調布市

神奈川県:横浜市中区、湯河原町

新潟県:長岡市、見附市、南魚沼市、新潟市東区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新発田市、村上市、阿賀野市、阿賀町、関川村

山梨県:甲州市

長野県:南牧村

静岡県:富士市