19日午後1時12分ごろ、岐阜県飛驒地方を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。

気象庁によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定される。津波の心配はないという。

各地の震度は次の通り。

＜震度4＞

岐阜県:高山市

＜震度3＞

岐阜県:飛驒市

長野県:長野市、小川村、松本市、安曇野市

＜震度2＞

岐阜県:白川村

長野県:大町市、池田町、松川村、信濃町、諏訪市、茅野市、塩尻市、青木村、麻績村、山形村、朝日村、筑北村、根羽村、木曽町

富山県:富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町、氷見市、南砺市、射水市

石川県:加賀市、能美市

＜震度1＞

岐阜県:下呂市、中津川市、恵那市、羽島市、郡上市

長野県:千曲市、坂城町、飯綱町、上田市、岡谷市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、下諏訪町、生坂村、飯田市、辰野町、箕輪町、飯島町、高森町、阿智村、平谷村、下條村、売木村、泰阜村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村

富山県:魚津市、高岡市、砺波市、小矢部市

石川県:金沢市、小松市、かほく市、津幡町、七尾市、輪島市、羽咋市、志賀町、中能登町、能登町

群馬県:安中市

東京都:世田谷区

新潟県:妙高市、上越市、長岡市、十日町市、出雲崎町、新潟市西蒲区

福井県:福井市、あわら市、越前市、坂井市、越前町

山梨県:富士河口湖町

静岡県:伊豆市、松崎町、富士市、浜松市北区、浜松市天竜区、袋井市

愛知県:豊橋市、新城市、豊根村、名古屋市瑞穂区、名古屋市南区、豊田市、蟹江町

滋賀県:長浜市、近江八幡市