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05月27日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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プロ野球12球団は27日、練習試合の日程を発表した。6月2日から14日まで計71試合を行い、同19日の開幕に備える。新型コロナウイルス感染拡大防止のために移動を極力減らす措置が取られ、8球団が主に関東で、4球団が西日本で試合する。日本ハムと楽天は本拠地での練習試合は行わない。イースタン、ウエスタン両リーグも同2日から練習試合を開始する。いずれも無観客で開催する。
2日 巨―西（14:00東 京） D―楽（13:00横 浜）
（火）ヤ―中（13:00神 宮） ロ―日（13:00ゾ ゾ）
神―広（14:00甲子園） オ―ソ（18:00京セラ）
3日 巨―西（14:00東 京） D―楽（13:00横 浜）
（水）ヤ―中（13:00神 宮） ロ―日（13:00ゾ ゾ）
神―広（14:00甲子園） オ―ソ（18:00京セラ）
4日 D―楽（13:00横 浜） ヤ―中（13:00神 宮）
（木）ロ―日（13:00ゾ ゾ） 神―広（14:00甲子園）
オ―ソ（18:00京セラ）
5日 巨―ヤ（14:00東 京） D―日（13:00横 浜）
（金）西―中（14:00メット） ロ―楽（13:00ゾ ゾ）
神―ソ（18:00甲子園） オ―広（18:00京セラ）
6日 巨―ヤ（14:00東 京） D―日（13:00横 浜）
（土）西―中（13:00メット） ロ―楽（13:00ゾ ゾ）
神―ソ（18:00甲子園） オ―広（15:00京セラ）
7日 巨―ヤ（14:00東 京） D―日（13:00横 浜）
（日）西―中（13:00メット） ロ―楽（13:00ゾ ゾ）
神―ソ（14:00甲子園） オ―広（13:30京セラ）
9日 D―巨（18:00横 浜） ヤ―日（13:00神 宮）
（火）西―楽（13:00メット） ロ―中（13:00ゾ ゾ）
広―神（14:00マツダ） ソ―オ（18:00ペイペイ）
10日 巨―D（15:00東 京） ヤ―日（13:00神 宮）
（水）西―楽（13:00メット） ロ―中（13:00ゾ ゾ）
広―神（18:00マツダ） ソ―オ（18:00ペイペイ）
11日 巨―D（13:00東 京） ヤ―日（13:00神 宮）
（木）西―楽（13:00メット） ロ―中（13:00ゾ ゾ）
広―神（14:00マツダ） ソ―オ（14:00ペイペイ）
12日 巨―日（14:00東 京） ヤ―楽（13:00神 宮）
（金）西―ロ（18:00メット） 中―D（18:00ナゴヤ）
オ―神（18:00京セラ） ソ―広（14:00ペイペイ）
13日 巨―日（14:00東 京） ヤ―楽（13:00神 宮）
（土）西―ロ（14:00メット） 中―D（15:00ナゴヤ）
オ―神（15:00京セラ） ソ―広（14:00ペイペイ）
14日 巨―日（14:00東 京） ヤ―楽（13:00神 宮）
（日）西―ロ（13:00メット） 中―D（13:30ナゴヤ）
オ―神（14:00京セラ） ソ―広（14:00ペイペイ）
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