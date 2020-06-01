6月1日午前9時半ごろ、薩摩半島西方沖を震源とする地震があり、鹿児島市などで最大震度4を観測した。気象庁によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4・3と推定される。津波の心配はないという。

各地の震度は次の通り。

【震度4】

鹿児島県:鹿児島市、日置市、南さつま市、南九州市

【震度3】

鹿児島県:枕崎市、薩摩川内市、いちき串木野市

【震度2】

鹿児島県:阿久根市、指宿市、伊佐市、姶良市、さつま町、鹿屋市、垂水市

熊本県:水俣市

【震度1】

鹿児島県:出水市、霧島市、長島町、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町、三島村

熊本県:天草市、球磨村

長崎県:南島原市

茨城でも震度4 マグニチュード5.3

1日午前6時2分ごろ、茨城県北部を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。気象庁によると、震源の深さは約100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5・3と推定される。津波の心配はないという。各地の震度は次の通り。

【震度4】

茨城県:日立市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、那珂市

栃木県:高根沢町

群馬県:沼田市

【震度3】

茨城県:水戸市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、大子町、土浦市、古河市、石岡市、筑西市、桜川市

栃木県:宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、那珂川町、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町

群馬県:片品村、昭和村、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、みどり市、吉岡町、板倉町、千代田町、大泉町、邑楽町

福島県:郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、南会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村

埼玉県:熊谷市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市

新潟県:南魚沼市

長野県:南牧村