25日午前4時47分ごろ、千葉県東方沖を震源とする地震があり、最大震度5弱を千葉県旭市で観測した。

気象庁によると、震源の深さは約30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定される。津波の心配はないという。

各地の震度は次の通り。

＜震度5弱＞

千葉県:旭市

＜震度4＞

千葉県:銚子市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、芝山町、横芝光町、長生村、成田市、市原市、印西市、いすみ市

茨城県:取手市、鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市、河内町

＜震度3＞

千葉県:茂原市、東金市、大網白里市、神崎町、東庄町、九十九里町、一宮町、睦沢町、白子町、長柄町、長南町、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、館山市、鴨川市、君津市、南房総市、大多喜町、鋸南町

茨城県:土浦市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、境町、利根町、水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、東海村

栃木県:小山市、真岡市、高根沢町

埼玉県:熊谷市、加須市、鴻巣市、久喜市、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、川口市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町

東京都:台東区、墨田区、江東区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区

神奈川県:横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市緑区、川崎市川崎区、平塚市、二宮町、小田原市

山梨県:忍野村

＜震度2＞

千葉県:木更津市、勝浦市、富津市、袖ケ浦市、御宿町

茨城県:古河市、八千代町、五霞町、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大洗町、城里町、大子町

栃木県:宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、那珂川町、日光市、大田原市、那須塩原市、那須町

埼玉県:行田市、本庄市、東松山市、羽生市、深谷市、吉見町、美里町、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区、川越市、所沢市、狭山市、上尾市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、蓮田市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、川島町

東京都:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、練馬区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市、瑞穂町

神奈川県:横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、湯河原町、愛川町

山梨県:富士吉田市、山中湖村、富士河口湖町、甲府市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、中央市、富士川町

宮城県:角田市、岩沼市、大河原町、丸森町

山形県:中山町

福島県:福島市、郡山市、白河市、須賀川市、田村市、桑折町、国見町、鏡石町、天栄村、泉崎村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、南相馬市、双葉町、浪江町、猪苗代町、会津美里町

群馬県:沼田市、片品村、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、安中市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

新潟県:南魚沼市、刈羽村

長野県:諏訪市、茅野市、佐久市、南牧村、御代田町

静岡県:伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、松崎町、富士市、御殿場市

＜震度1＞

栃木県:矢板市、塩谷町

埼玉県:滑川町、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、神川町、上里町、飯能市、越生町、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

東京都:昭島市、国立市、福生市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村、神津島村、大島町、利島村、新島村、三宅村、御蔵島村

神奈川県:葉山町、大磯町、山北町、清川村

山梨県:大月市、上野原市、西桂町、甲州市

宮城県:白石市、名取市、蔵王町、川崎町、亘理町、山元町、登米市、栗原市、大崎市、色麻町、加美町、美里町、仙台市青葉区、仙台市若林区、石巻市、東松島市、松島町、利府町

山形県:上山市、村山市、山辺町、米沢市、南陽市、高畠町、白鷹町

福島県:二本松市、伊達市、本宮市、川俣町、大玉村、西郷村、石川町、平田村、小野町、相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、葛尾村、新地町、飯舘村、南会津町

群馬県:中之条町、高山村、東吾妻町、川場村、昭和村、みなかみ町、高崎市、藤岡市、富岡市、みどり市、榛東村、吉岡町、神流町、甘楽町、玉村町

新潟県:長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、田上町、上越市、新潟市西蒲区

長野県:上田市、小諸市、東御市、佐久穂町、軽井沢町、立科町、富士見町、原村、千曲市、坂城町、飯田市、飯島町、木曽町

静岡県:熱海市、伊東市、西伊豆町、函南町、沼津市、三島市、富士宮市、清水町、長泉町、静岡市清水区、磐田市、袋井市、菊川市

岩手県:盛岡市

愛知県:知立市