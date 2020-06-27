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　日本高校野球連盟と朝日新聞社は、高校野球の育成と発展に尽くした指導者を表彰する「育成功労賞」の受賞者49人を決め、26日発表した。野球部長として八戸（青森）を甲子園出場へ導いた中里郁男（いくお）さん、創部1年余の遊学館（石川）を夏初出場で8強に進出させた監督の山本雅弘さん、川之江、今治西、小松の愛媛県立3校を甲子園へ導いた監督の宇佐美秀文さん、監督として唐津西（佐賀）、佐賀東を率いて甲子園に出場した吉丸信（まこと）さんらが選ばれた。

　対象は、野球部（軟式を含む）の監督か部長を原則として20年以上務めた指導者。各都道府県高野連の推薦を受けて選出した（北海道、東京は2人ずつ）。福島、東京、石川、和歌山、広島、高知、佐賀の計8人は来年8月の全国高校野球選手権大会に招待され、阪神甲子園球場で紹介される。受賞者は次のみなさん。

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　北海道　船越広幸（61、帯広工）、工藤高司（62、札幌東）▽青森　中里郁男（68、大湊）▽岩手　川村和志（62、宮古工）▽秋田　桜田義信（66、合川）▽山形　氏家光彦（59、山形商）▽宮城　佐藤政信（65、鹿島台商）▽福島　関川博巳（66、福島東）▽茨城　一ノ戸雅弘（60、波崎柳川）▽栃木　実島範朗（61、国学院栃木）▽群馬　大須賀誠一（61、前橋南）▽埼玉　大内洋八州（ひろやす）（58、杉戸）▽山梨　荒井和夫（69、日大明誠）▽千葉　川俣幸一（61、志学館）▽東京　市原勝人（55、二松学舎大付）、渡部静夫（71、調布北）▽神奈川　金沢哲男（62、横浜商大）▽長野　福沢一洋（60、辰野）▽新潟　佐藤康広（62、中条）▽富山　杉森清文（56、砺波）▽石川　山本雅弘（69、遊学館）▽福井　山田栄司（59、勝山）▽静岡　荒浪和彦（58、袋井）▽愛知　竹治玄造（59、愛産大三河）▽岐阜　石榑（いしぐれ）淳（59、県岐阜商）▽三重　田中龍男（67、明野）▽滋賀　井上充也（62、彦根翔西館）▽京都　井口浩己（66、堀川）▽奈良　百合幸二郎（59、高取国際）▽和歌山　中村尚登（65、県和歌山商）▽大阪　和田充司（60、茨木）▽兵庫　神田進（66、津名）▽岡山　中山隆幸（59、岡山工）▽鳥取　北中晃由（45、倉吉西）▽広島　丸小俊一（63、基町）▽島根　唐島一将（60、出雲農林）▽山口　花田祐策（67、宇部高専）▽香川　多田博之（61、高瀬）▽愛媛　宇佐美秀文（62、小松）▽徳島　矢川雅英（54、穴吹）▽高知　橋田行弘（55、高知東工）▽福岡　金城清忠（63、祐誠=旧・久留米工大付）▽佐賀　吉丸信（65、北陵）▽長崎　下野研児（58、創成館）▽熊本　坂本道彦（54、多良木）▽大分　木村秀之（59、中津北）▽宮崎　西浦秋夫（69、日南工）▽鹿児島　森園正治（63、鹿屋）▽沖縄　盛根一美（68、中部商）

（かっこ内は年齢と、野球部長または監督として現在もしくは最終在籍の高校）