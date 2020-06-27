日本高校野球連盟と朝日新聞社は、高校野球の育成と発展に尽くした指導者を表彰する「育成功労賞」の受賞者49人を決め、26日発表した。野球部長として八戸（青森）を甲子園出場へ導いた中里郁男（いくお）さん、創部1年余の遊学館（石川）を夏初出場で8強に進出させた監督の山本雅弘さん、川之江、今治西、小松の愛媛県立3校を甲子園へ導いた監督の宇佐美秀文さん、監督として唐津西（佐賀）、佐賀東を率いて甲子園に出場した吉丸信（まこと）さんらが選ばれた。

対象は、野球部（軟式を含む）の監督か部長を原則として20年以上務めた指導者。各都道府県高野連の推薦を受けて選出した（北海道、東京は2人ずつ）。福島、東京、石川、和歌山、広島、高知、佐賀の計8人は来年8月の全国高校野球選手権大会に招待され、阪神甲子園球場で紹介される。受賞者は次のみなさん。

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北海道 船越広幸（61、帯広工）、工藤高司（62、札幌東）▽青森 中里郁男（68、大湊）▽岩手 川村和志（62、宮古工）▽秋田 桜田義信（66、合川）▽山形 氏家光彦（59、山形商）▽宮城 佐藤政信（65、鹿島台商）▽福島 関川博巳（66、福島東）▽茨城 一ノ戸雅弘（60、波崎柳川）▽栃木 実島範朗（61、国学院栃木）▽群馬 大須賀誠一（61、前橋南）▽埼玉 大内洋八州（ひろやす）（58、杉戸）▽山梨 荒井和夫（69、日大明誠）▽千葉 川俣幸一（61、志学館）▽東京 市原勝人（55、二松学舎大付）、渡部静夫（71、調布北）▽神奈川 金沢哲男（62、横浜商大）▽長野 福沢一洋（60、辰野）▽新潟 佐藤康広（62、中条）▽富山 杉森清文（56、砺波）▽石川 山本雅弘（69、遊学館）▽福井 山田栄司（59、勝山）▽静岡 荒浪和彦（58、袋井）▽愛知 竹治玄造（59、愛産大三河）▽岐阜 石榑（いしぐれ）淳（59、県岐阜商）▽三重 田中龍男（67、明野）▽滋賀 井上充也（62、彦根翔西館）▽京都 井口浩己（66、堀川）▽奈良 百合幸二郎（59、高取国際）▽和歌山 中村尚登（65、県和歌山商）▽大阪 和田充司（60、茨木）▽兵庫 神田進（66、津名）▽岡山 中山隆幸（59、岡山工）▽鳥取 北中晃由（45、倉吉西）▽広島 丸小俊一（63、基町）▽島根 唐島一将（60、出雲農林）▽山口 花田祐策（67、宇部高専）▽香川 多田博之（61、高瀬）▽愛媛 宇佐美秀文（62、小松）▽徳島 矢川雅英（54、穴吹）▽高知 橋田行弘（55、高知東工）▽福岡 金城清忠（63、祐誠=旧・久留米工大付）▽佐賀 吉丸信（65、北陵）▽長崎 下野研児（58、創成館）▽熊本 坂本道彦（54、多良木）▽大分 木村秀之（59、中津北）▽宮崎 西浦秋夫（69、日南工）▽鹿児島 森園正治（63、鹿屋）▽沖縄 盛根一美（68、中部商）

（かっこ内は年齢と、野球部長または監督として現在もしくは最終在籍の高校）