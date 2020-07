ネオンの下で綿あめを食べたり、湖畔で騒いだり。MSGMは若い男女のグループが街や自然の中でいかにも楽しそうに遊ぶエネルギーに満ちた映像が印象的だ。

白いTシャツにぺイズリー柄のプリントシャツ、アイスクリームカラーのピンクのパーカや爽やかなフリルドレスなど、MSGMらしい切れの良いカジュアルなスタイルがいくつも提案された。

テーマは「I DON’T KNOW WHERE, BUT TOGETHER」。背後にあるイメージは「希望の息吹」だという。

デザイナーの、マッシモ・ジョルジェッティは、「(コロナ禍による)ロックダウンの後、私たちは何を目指し、何をメッセージとするのかを再考した。それは着心地が良く、新鮮で、喜びをもたらす服でした」とコメントした。

作品は21年春夏のメンズと、21年レディースのリゾートコレクション。(編集委員・高橋牧子)