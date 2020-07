経世彩民 青山直篤の目

「交渉で最悪なのは、何とかそれをものにしたいという必死の思いを見せてしまうことだ。相手は血の臭いをかぎ、あなたは死ぬ」

トランプ米大統領は、この1980年代のベストセラーの言葉に耳を傾けた方がいいかもしれない。自ら書いた「Trump: The Art of the Deal(ちくま文庫『トランプ自伝』)」の一節だ。

ボルトン前米大統領補佐官(国家安全保障担当)が6月23日に出版した回顧録を、むさぼるように読んだ。2018年春に米国に赴任して以来、ニュースとして発信してきた米中や日米外交の舞台裏が、更迭された側近の視点で詳細に描かれる。行間から浮かび上がるのは、再選したいという「必死の思い」を中国に見透かされ、譲歩を重ねたトランプ氏の姿だ。ボルトン氏は「トランプの重要な決定は再選の打算に突き動かされており、そうでない決定を探すのは難しい」と書く。

ただ、再選を優先させる姿勢自体はトランプ氏のツイッターを分析すれば誰でもわかる。トランプ氏は交渉下手な、裸の王様だ――。回顧録はそれを改めて示したといえる。

回顧録によれば、ボルトン氏は…