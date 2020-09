メゾン・マルジェラから派生したカジュアルライン、エムエム6・メゾン・マルジェラは、2021年春夏作品を映像で披露した。ファッション写真の撮影風景を追った演出。遊び心がユニークだ。

作品に多く登場するのは、創始者のマルタン・マルジェラ時代から続くトロンプルイユ(だまし絵)や生地の端の切りっぱなしなどのテクニックだ。ネックレスをつけているように見えるTシャツや、背中にサテンのスカーフがついたシャツ、椅子のカバーがコットンのミニドレスに変わるのも楽しい。

また、コロナ禍で浸透したリモートワークのオンライン会議で注目されているスタイル「Business on top, party on the bottom(トップはビジネス仕様、ボトムはパーティー仕様)」をもじったような、上下の印象がまるで違うスタイルもほほ笑みを誘う。トップがかっちりとしたベストでボトムがデニムパンツだったり、スタンダードなトレンチコートが真っ二つに切られていたり……。紙のようなコットンの大きなトートバッグなど小物も楽しげな雰囲気だ。(編集委員・高橋牧子)