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09月30日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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拡大する30日午前10時すぎ、トランプ氏とバイデン氏が初めて直接意見をぶつけ合う米大統領選の討論会が始まった=ロイター
共和党のトランプ大統領（74）と民主党のバイデン前副大統領（77）。アメリカ大統領選挙の候補者2人による初のテレビ討論会が、29日夜（日本時間30日午前）に始まりました。対照的な2人による直接対決のゆくえは――。タイムラインで詳報します。
第1回の米大統領選ディベート。バイデン氏や、司会者が話している間にトランプ氏が何度も割り込んで話し、冒頭から混乱気味です。 pic.twitter.com/rbOZkjtAgd— Toshi Ogata (尾形 聡彦） (@ToshihikoOgata) September 30, 2020
2人の直接対決は冒頭から混乱気味。特派員がアメリカで討論会の行方を見守ります。
The first question on the Supreme Court turns into a discussion on health care.— Rachel Scott (@rachelvscott) September 30, 2020
Reminder: just one week after Election Day, the Supreme Court is scheduled to take up a case on the Affordable Care Act.
最初の質問は最高裁判事の指名について。そこから医療保険についての話題に移っています。
テレビ討論会がスタート。バイデン氏に続き、少しゆっくりとした足取りでトランプ氏が入場した。
あと３０分で１回目の大統領候補者討論会が始まります。個人的に注目しているのは、これまで露出が控えめだったバイデン氏のパフォーマンスです。— 大島隆@ペンシルベニア州ヨーク (@takashioshima1) September 30, 2020
ペンシルベニア滞在中の特派員、大島隆記者。大統領選の討論会で、注目するポイントは…
Joe Biden wants to end fracking and abolish fossil fuels. We’re not going to let that happen! Under President @realDonaldTrump we’re going to have more fracking, more American energy and energy independence for generations to come!— Mike Pence (@Mike_Pence) September 30, 2020
ペンス副大統領、バイデン氏がシェールオイル採掘と化石燃料を禁止しようとしていると警告。トランプ氏再選なら、シェール採掘を加速し、将来にわたってエネルギー自給できると主張。
あと40分で、11月の大統領選に向けた初めての討論会が開かれます。— Gakushi Fujiwara / 藤原学思 (@fujiwara_g1) September 30, 2020
コロナのため会場入りはできず、自宅からある団体の「バーチャルウォッチパーティー」に参加して取材します。
FOXとCNNを同時に見ていると、「メディアの中立性」などこの国にはないのだと痛感します。 pic.twitter.com/EIDCLV2bsj
アメリカにいる特派員の藤原学思記者は、コロナの影響で会場入りできず。「バーチャルウォッチパーティー」に参加し、取材します。
This election is Scranton vs. Park Avenue — and with your help, Scranton will win. pic.twitter.com/WxHNrVKIdb— Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020
バイデン氏、大統領選はScranton（工業都市）対Park Aveue（マンハッタンの目抜き通り）の戦い、とツイート。一般大衆の味方をアピール。
At 9pm ET tonight, @JoeBiden will face off against Donald Trump in their first of three debates. I know Joe is going to bring everything he’s got to that debate stage tonight, and fight for our values with honor and decency. Tweet below to wish Joe good luck tonight.— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 29, 2020
民主党の副大統領候補、カマラ・ハリス氏。「ジョー（バイデン氏）が全力で討論に挑むことを確信している」。ツイートでの応援を呼びかけ
大統領選の討論会出席に向け、オハイオ州クリーブランドの空港にバイデン氏が到着した。黒色のマスクを着用し、新型コロナウイルスの感染拡大防止への配慮もうかがわせる
拡大するオハイオ州クリーブランドで29日、大統領選の討論会に向けて、空港に到着したバイデン氏=AP
討論会に向かうため、トランプ米大統領はメラニア夫人らとともに専用機「エアフォースワン」に搭乗した。
拡大する29日、討論会が行われるオハイオ州クリーブランドに出発するため、大統領専用機に搭乗するトランプ大統領=メリーランド州、AFP時事
Tonight, President @realDonaldTrump is going to take our case to the American people. He's going to take the fight straight to Joe Biden. It’s on! #Debates2020 pic.twitter.com/bts9s6d90b— Mike Pence (@Mike_Pence) September 29, 2020
ペンス副大統領、トランプ氏は正攻法で討論に臨む、と訴え
拡大する29日8時28分、米オハイオ州クリーブランドで、討論会会場の最終確認をするスタッフら=AFP時事
29日午前8時半ごろ、オハイオ州クリーブランドの討論会会場では、スタッフらが会場の確認をしていた。全米が注目する最初の討論会だけに最終チェックが欠かせない
It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020
バイデン氏、討論のために用意したのは愛用イヤホンと、秘密兵器のアイスクリーム
If we’re elected, @KamalaHarris and I will wake up every single morning to fight for the middle class. For Main Street. For the folks who keep our country running.— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020
We’re going to make our government work for everyone — not just the wealthy and well-connected.
民主党のバイデン氏、「当選したらハリス氏と一緒に中産階級のために働くことを毎朝肝に命じる」。 Main Street（大通り）とは、Wall Street（富裕層）に対して、一般大衆や地方都市のこと。「彼らが国を支えている」として、「富裕層やコネのある人たちだけではなく、万人のために働く政府にする」と訴え。
Just arrived in the Great State of Ohio. Real Polls have us leading by even more than 2016. With Biden being against Fracking (Energy & Jobs) & your Second Amendment, we should be in very good shape!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2020
トランプ氏が討論の舞台・オハイオへの到着を報告。世論調査では前回選よりもリードと余裕。バイデン氏はシェールオイル採掘や銃保持の権利に反対と主張。
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朝日新聞国際報道部