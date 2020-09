共和党のトランプ大統領(74)と民主党のバイデン前副大統領(77)。アメリカ大統領選挙の候補者2人による初のテレビ討論会が、29日夜(日本時間30日午前)に始まりました。対照的な2人による直接対決のゆくえは――。タイムラインで詳報します。

10:19

バイデン氏にトランプ氏が割り込み混乱

2人の直接対決は冒頭から混乱気味。特派員がアメリカで討論会の行方を見守ります。

10:13

討論会、最初の話題は

The first question on the Supreme Court turns into a discussion on health care.



Reminder: just one week after Election Day, the Supreme Court is scheduled to take up a case on the Affordable Care Act. — Rachel Scott (@rachelvscott) September 30, 2020

最初の質問は最高裁判事の指名について。そこから医療保険についての話題に移っています。

討論会ついにスタート

テレビ討論会がスタート。バイデン氏に続き、少しゆっくりとした足取りでトランプ氏が入場した。

09:49

特派員が注目するのは

ペンシルベニア滞在中の特派員、大島隆記者。大統領選の討論会で、注目するポイントは…

09:41

ペンス氏「トランプ氏再選なら…」

Joe Biden wants to end fracking and abolish fossil fuels. We’re not going to let that happen! Under President @realDonaldTrump we’re going to have more fracking, more American energy and energy independence for generations to come! — Mike Pence (@Mike_Pence) September 30, 2020

ペンス副大統領、バイデン氏がシェールオイル採掘と化石燃料を禁止しようとしていると警告。トランプ氏再選なら、シェール採掘を加速し、将来にわたってエネルギー自給できると主張。

09:23

コロナで大統領選も「バーチャル」に

アメリカにいる特派員の藤原学思記者は、コロナの影響で会場入りできず。「バーチャルウォッチパーティー」に参加し、取材します。

09:10

バイデン氏「工業都市対目抜き通り」

This election is Scranton vs. Park Avenue — and with your help, Scranton will win. pic.twitter.com/WxHNrVKIdb — Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020

バイデン氏、大統領選はScranton(工業都市)対Park Aveue(マンハッタンの目抜き通り)の戦い、とツイート。一般大衆の味方をアピール。

08:35

ハリス氏、ツイートでの応援呼びかけ

At 9pm ET tonight, @JoeBiden will face off against Donald Trump in their first of three debates. I know Joe is going to bring everything he’s got to that debate stage tonight, and fight for our values with honor and decency. Tweet below to wish Joe good luck tonight. — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 29, 2020

民主党の副大統領候補、カマラ・ハリス氏。「ジョー(バイデン氏)が全力で討論に挑むことを確信している」。ツイートでの応援を呼びかけ

バイデン氏、クリーブランドの空港に到着

大統領選の討論会出席に向け、オハイオ州クリーブランドの空港にバイデン氏が到着した。黒色のマスクを着用し、新型コロナウイルスの感染拡大防止への配慮もうかがわせる

トランプ氏、「エアフォースワン」で討論会へ

討論会に向かうため、トランプ米大統領はメラニア夫人らとともに専用機「エアフォースワン」に搭乗した。

08:57

ペンス氏「トランプ氏は正攻法で臨む」

Tonight, President @realDonaldTrump is going to take our case to the American people. He's going to take the fight straight to Joe Biden. It’s on! #Debates2020 pic.twitter.com/bts9s6d90b — Mike Pence (@Mike_Pence) September 29, 2020

ペンス副大統領、トランプ氏は正攻法で討論に臨む、と訴え

08:30

会場確認は念入りに

29日午前8時半ごろ、オハイオ州クリーブランドの討論会会場では、スタッフらが会場の確認をしていた。全米が注目する最初の討論会だけに最終チェックが欠かせない

08:25

バイデン氏が用意した物は…

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b — Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020

バイデン氏、討論のために用意したのは愛用イヤホンと、秘密兵器のアイスクリーム

07:05

バイデン氏「万人のために働く政府に」

If we’re elected, @KamalaHarris and I will wake up every single morning to fight for the middle class. For Main Street. For the folks who keep our country running.



We’re going to make our government work for everyone — not just the wealthy and well-connected. — Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020

民主党のバイデン氏、「当選したらハリス氏と一緒に中産階級のために働くことを毎朝肝に命じる」。 Main Street(大通り)とは、Wall Street(富裕層)に対して、一般大衆や地方都市のこと。「彼らが国を支えている」として、「富裕層やコネのある人たちだけではなく、万人のために働く政府にする」と訴え。

06:10

トランプ氏、前回選よりもリードと余裕

Just arrived in the Great State of Ohio. Real Polls have us leading by even more than 2016. With Biden being against Fracking (Energy & Jobs) & your Second Amendment, we should be in very good shape! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2020