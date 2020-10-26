メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ
10月26日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
新着記事一覧へ
記事
拡大する近大の佐藤輝明。阪神が交渉権を獲得した
|順位
|氏名
|守備
|所属
|×
|早川隆久
|投
|早稲田大
|×
|鈴木昭汰
|投
|法政大
|1
|木沢尚文
|投
|慶応大
|2
|山野太一
|投
|東北福祉大
|3
|内山壮真
|捕
|星稜高
|4
|元山飛優
|内
|東北福祉大
|5
|並木秀尊
|外
|獨協大
|6
|嘉手苅浩太
|投
|日本航空石川高
|順位
|氏名
|守備
|所属
|1
|栗林良吏
|投
|トヨタ自動車
|2
|森浦大輔
|投
|天理大
|3
|大道温貴
|投
|八戸大
|4
|小林樹斗
|投
|智弁和歌山高
|5
|行木俊
|投
|徳島インディゴソックス
|6
|矢野雅哉
|内
|亜細亜大
|順位
|氏名
|守備
|所属
|1
|入江大生
|投
|明治大
|2
|牧秀悟
|内
|中央大
|3
|松本隆之介
|投
|横浜高
|4
|小深田大地
|内
|履正社高
|5
|池谷蒼大
|投
|ヤマハ
|6
|高田琢登
|投
|静岡商高
|順位
|氏名
|守備
|所属
|1
|佐藤輝明
|内
|近畿大
|2
|伊藤将司
|投
|JR東日本
|3
|佐藤蓮
|投
|上武大
|4
|栄枝裕貴
|捕
|立命館大
|5
|村上頌樹
|投
|東洋大
|6
|中野拓夢
|内
|三菱自動車岡崎
|7
|高寺望夢
|内
|上田西高
|8
|石井大智
|投
|高知ファイティングドッグス
|順位
|氏名
|守備
|所属
|1
|高橋宏斗
|投
|中京大中京高
|2
|森博人
|投
|日本体育大
|3
|土田龍空
|内
|近江高
|4
|福島章太
|投
|倉敷工業高
|5
|加藤翼
|投
|帝京大可児高
|6
|三好大倫
|外
|JFE西日本
|順位
|氏名
|守備
|所属
|×
|佐藤輝明
|内
|近畿大
|1
|平内龍太
|投
|亜細亜大
|2
|山崎伊織
|投
|東海大
|3
|中山礼都
|内
|中京大中京高
|4
|伊藤優輔
|投
|三菱パワー
|5
|秋広優人
|投
|二松学舎大付高
|6
|山本一輝
|投
|中京大
|7
|荻原哲
|捕
|創価大
プロ野球の新人選択（ドラフト）会議が26日、東京都内であり、関西学生リーグの通算本塁打記録を塗り替えた佐藤輝明内野手（近大）はオリックス、阪神、ソフトバンク、巨人の4球団が指名。抽選の結果、阪神の矢野監督が交渉権を引き当てた。最速155キロ左腕の早川隆久投手（早大）もヤクルト、楽天、西武、ロッテの4球団が入札。交渉権は楽天の石井ゼネラルマネジャー（GM）が引き当てた。左手でくじをひいた石井GMは「勝負の左でがんばりました。今年1番の投手なので、球界を背負う左腕になって欲しい」と語った。
拡大する早大の早川隆久。楽天が交渉権を獲得
残りの4球団は単独1位指名に成功した。日本ハムは伊藤大海（ひろみ）投手（苫小牧駒大）、中日も、昨秋の神宮大会を制した最速154キロ右腕の高橋宏斗投手（愛知・中京大中京高）を単独指名した。広島は栗林良吏（りょうじ）投手（トヨタ自動車）、DeNAは入江大生（たいせい）投手（明大）を指名し、交渉権を獲得した。
拡大する中京大中京高の高橋宏斗。中日が単独1位指名で交渉権を獲得
オリックスは山下舜平大投手（福岡大大濠高）、西武は渡部健人内野手（桐蔭横浜大）、ソフトバンクは井上朋也内野手（埼玉・花咲徳栄高）、巨人が平内龍太投手（亜大）を指名した。ヤクルトとロッテは鈴木昭汰投手（法大）を指名して再び抽選となり、ロッテが交渉権を獲得した。ヤクルトは木沢尚文投手（慶大）を指名した。
今年は新型コロナウイルスの影響でプロ野球の開幕が遅れ、異例のレギュラーシーズン中の開催となった。感染拡大を防ぐため無観客で、各球団は専用の個室から選手を指名。くじ引きだけ別室に集まって行われる。
ソフトバンク:井上朋也（埼玉・花咲徳栄高）
ロッテ:鈴木昭汰（法大）
西武:渡部健人（桐蔭横浜大）
楽天:早川隆久（早大）
日本ハム:伊藤大海（苫小牧駒大）
オリックス:山下舜平大（福岡大大濠高）
巨人:平内龍太（亜大）
中日:高橋宏斗（愛知・中京大中京高）
阪神:佐藤輝明（近大）
DeNA:入江大生（明大）
広島:栗林良吏（トヨタ自動車）
ヤクルト:木沢尚文（慶大）
速報・新着ニュース
あわせて読みたい
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。