ドラフト2020 12球団指名選手一覧 （2020年10月26日19時12分更新） セ・リーグ

パ・リーグ ヤクルト 順位 氏名 守備 所属 × 早川隆久 投 早稲田大 × 鈴木昭汰 投 法政大 1 木沢尚文 投 慶応大 2 山野太一 投 東北福祉大 3 内山壮真 捕 星稜高 4 元山飛優 内 東北福祉大 5 並木秀尊 外 獨協大 6 嘉手苅浩太 投 日本航空石川高 広島 順位 氏名 守備 所属 1 栗林良吏 投 トヨタ自動車 2 森浦大輔 投 天理大 3 大道温貴 投 八戸大 4 小林樹斗 投 智弁和歌山高 5 行木俊 投 徳島インディゴソックス 6 矢野雅哉 内 亜細亜大 ＤｅＮＡ 順位 氏名 守備 所属 1 入江大生 投 明治大 2 牧秀悟 内 中央大 3 松本隆之介 投 横浜高 4 小深田大地 内 履正社高 5 池谷蒼大 投 ヤマハ 6 高田琢登 投 静岡商高 阪神 順位 氏名 守備 所属 1 佐藤輝明 内 近畿大 2 伊藤将司 投 JR東日本 3 佐藤蓮 投 上武大 4 栄枝裕貴 捕 立命館大 5 村上頌樹 投 東洋大 6 中野拓夢 内 三菱自動車岡崎 7 高寺望夢 内 上田西高 8 石井大智 投 高知ファイティングドッグス 中日 順位 氏名 守備 所属 1 高橋宏斗 投 中京大中京高 2 森博人 投 日本体育大 3 土田龍空 内 近江高 4 福島章太 投 倉敷工業高 5 加藤翼 投 帝京大可児高 6 三好大倫 外 JFE西日本 巨人 順位 氏名 守備 所属 × 佐藤輝明 内 近畿大 1 平内龍太 投 亜細亜大 2 山崎伊織 投 東海大 3 中山礼都 内 中京大中京高 4 伊藤優輔 投 三菱パワー 5 秋広優人 投 二松学舎大付高 6 山本一輝 投 中京大 7 荻原哲 捕 創価大 オリックス 順位 氏名 守備 所属 × 佐藤輝明 内 近畿大 1 山下舜平大 投 福岡大大濠高 2 元謙太 外 中京高 3 来田涼斗 外 明石商高 4 中川颯 投 立教大 5 中川拓真 捕 豊橋中央高 6 阿部翔太 投 日本生命 日本ハム 順位 氏名 守備 所属 1 伊藤大海 投 苫小牧駒大 2 五十幡亮汰 外 中央大 3 古川裕大 捕 上武大 4 細川凌平 内 智弁和歌山高 5 根本悠楓 投 苫小牧中央高 6 今川優馬 外 JFE東日本 楽天 順位 氏名 守備 所属 1 早川隆久 投 早稲田大 2 高田孝一 投 法政大 3 藤井聖 投 ENEOS 4 内間拓馬 投 亜細亜大 5 入江大樹 内 仙台育英高 6 内星龍 投 履正社高 西武 順位 氏名 守備 所属 × 早川隆久 投 早稲田大 1 渡部健人 内 桐蔭横浜大 2 佐々木健 投 NTT東日本 3 山村崇嘉 内 東海大相模高 4 若林楽人 外 駒澤大 5 大曲錬 投 福岡大（準硬式） 6 タイシンガーブランドン大河 内 東京農業大北海道オホーツク 7 仲三河優太 外 大阪桐蔭高 ロッテ 順位 氏名 守備 所属 × 早川隆久 投 早稲田大 1 鈴木昭汰 投 法政大 2 中森俊介 投 明石商高 3 小川龍成 内 國學院大 4 河村説人 投 星槎道都大 5 西川僚祐 外 東海大相模高 ソフトバンク 順位 氏名 守備 所属 × 佐藤輝明 内 近畿大 1 井上朋也 内 花咲徳栄高 2 笹川吉康 外 横浜商業高 3 牧原巧汰 捕 日大藤沢高 4 河原田純平 内 青森山田高 5 田上奏大 投 履正社高

プロ野球の新人選択（ドラフト）会議が26日、東京都内であり、関西学生リーグの通算本塁打記録を塗り替えた佐藤輝明内野手（近大）はオリックス、阪神、ソフトバンク、巨人の4球団が指名。抽選の結果、阪神の矢野監督が交渉権を引き当てた。最速155キロ左腕の早川隆久投手（早大）もヤクルト、楽天、西武、ロッテの4球団が入札。交渉権は楽天の石井ゼネラルマネジャー（GM）が引き当てた。左手でくじをひいた石井GMは「勝負の左でがんばりました。今年1番の投手なので、球界を背負う左腕になって欲しい」と語った。

残りの4球団は単独1位指名に成功した。日本ハムは伊藤大海（ひろみ）投手（苫小牧駒大）、中日も、昨秋の神宮大会を制した最速154キロ右腕の高橋宏斗投手（愛知・中京大中京高）を単独指名した。広島は栗林良吏（りょうじ）投手（トヨタ自動車）、DeNAは入江大生（たいせい）投手（明大）を指名し、交渉権を獲得した。

オリックスは山下舜平大投手（福岡大大濠高）、西武は渡部健人内野手（桐蔭横浜大）、ソフトバンクは井上朋也内野手（埼玉・花咲徳栄高）、巨人が平内龍太投手（亜大）を指名した。ヤクルトとロッテは鈴木昭汰投手（法大）を指名して再び抽選となり、ロッテが交渉権を獲得した。ヤクルトは木沢尚文投手（慶大）を指名した。

今年は新型コロナウイルスの影響でプロ野球の開幕が遅れ、異例のレギュラーシーズン中の開催となった。感染拡大を防ぐため無観客で、各球団は専用の個室から選手を指名。くじ引きだけ別室に集まって行われる。

12球団の1位指名選手

ソフトバンク:井上朋也（埼玉・花咲徳栄高）

ロッテ:鈴木昭汰（法大）

西武:渡部健人（桐蔭横浜大）

楽天:早川隆久（早大）

日本ハム:伊藤大海（苫小牧駒大）

オリックス:山下舜平大（福岡大大濠高）

巨人:平内龍太（亜大）

中日:高橋宏斗（愛知・中京大中京高）

阪神:佐藤輝明（近大）

DeNA:入江大生（明大）

広島:栗林良吏（トヨタ自動車）

ヤクルト:木沢尚文（慶大）