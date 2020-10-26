拡大する写真・図版近大の佐藤輝明。阪神が交渉権を獲得した

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ドラフト2020　12球団指名選手一覧（2020年10月26日19時12分更新）

ヤクルト
順位 氏名 守備 所属
× 早川隆久 早稲田大
× 鈴木昭汰 法政大
1 木沢尚文 慶応大
2 山野太一 東北福祉大
3 内山壮真 星稜高
4 元山飛優 東北福祉大
5 並木秀尊 獨協大
6 嘉手苅浩太 日本航空石川高
広島
順位 氏名 守備 所属
1 栗林良吏 トヨタ自動車
2 森浦大輔 天理大
3 大道温貴 八戸大
4 小林樹斗 智弁和歌山高
5 行木俊 徳島インディゴソックス
6 矢野雅哉 亜細亜大
ＤｅＮＡ
順位 氏名 守備 所属
1 入江大生 明治大
2 牧秀悟 中央大
3 松本隆之介 横浜高
4 小深田大地 履正社高
5 池谷蒼大 ヤマハ
6 高田琢登 静岡商高
阪神
順位 氏名 守備 所属
1 佐藤輝明 近畿大
2 伊藤将司 JR東日本
3 佐藤蓮 上武大
4 栄枝裕貴 立命館大
5 村上頌樹 東洋大
6 中野拓夢 三菱自動車岡崎
7 高寺望夢 上田西高
8 石井大智 高知ファイティングドッグス
中日
順位 氏名 守備 所属
1 高橋宏斗 中京大中京高
2 森博人 日本体育大
3 土田龍空 近江高
4 福島章太 倉敷工業高
5 加藤翼 帝京大可児高
6 三好大倫 JFE西日本
巨人
順位 氏名 守備 所属
× 佐藤輝明 近畿大
1 平内龍太 亜細亜大
2 山崎伊織 東海大
3 中山礼都 中京大中京高
4 伊藤優輔 三菱パワー
5 秋広優人 二松学舎大付高
6 山本一輝 中京大
7 荻原哲 創価大

　プロ野球の新人選択（ドラフト）会議が26日、東京都内であり、関西学生リーグの通算本塁打記録を塗り替えた佐藤輝明内野手（近大）はオリックス、阪神、ソフトバンク、巨人の4球団が指名。抽選の結果、阪神の矢野監督が交渉権を引き当てた。最速155キロ左腕の早川隆久投手（早大）もヤクルト、楽天、西武、ロッテの4球団が入札。交渉権は楽天の石井ゼネラルマネジャー（GM）が引き当てた。左手でくじをひいた石井GMは「勝負の左でがんばりました。今年1番の投手なので、球界を背負う左腕になって欲しい」と語った。

拡大する写真・図版早大の早川隆久。楽天が交渉権を獲得

　残りの4球団は単独1位指名に成功した。日本ハムは伊藤大海（ひろみ）投手（苫小牧駒大）、中日も、昨秋の神宮大会を制した最速154キロ右腕の高橋宏斗投手（愛知・中京大中京高）を単独指名した。広島は栗林良吏（りょうじ）投手（トヨタ自動車）、DeNAは入江大生（たいせい）投手（明大）を指名し、交渉権を獲得した。

拡大する写真・図版中京大中京高の高橋宏斗。中日が単独1位指名で交渉権を獲得

　オリックスは山下舜平大投手（福岡大大濠高）、西武は渡部健人内野手（桐蔭横浜大）、ソフトバンクは井上朋也内野手（埼玉・花咲徳栄高）、巨人が平内龍太投手（亜大）を指名した。ヤクルトとロッテは鈴木昭汰投手（法大）を指名して再び抽選となり、ロッテが交渉権を獲得した。ヤクルトは木沢尚文投手（慶大）を指名した。

　今年は新型コロナウイルスの影響でプロ野球の開幕が遅れ、異例のレギュラーシーズン中の開催となった。感染拡大を防ぐため無観客で、各球団は専用の個室から選手を指名。くじ引きだけ別室に集まって行われる。

12球団の1位指名選手

ソフトバンク:井上朋也（埼玉・花咲徳栄高）

ロッテ:鈴木昭汰（法大）

西武:渡部健人（桐蔭横浜大）

楽天:早川隆久（早大）

日本ハム:伊藤大海（苫小牧駒大）

オリックス:山下舜平大（福岡大大濠高）

巨人:平内龍太（亜大）

中日:高橋宏斗（愛知・中京大中京高）

阪神:佐藤輝明（近大）

DeNA:入江大生（明大）

広島:栗林良吏（トヨタ自動車）

ヤクルト:木沢尚文（慶大）