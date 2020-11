アメリカ大統領選の開票までを、タイムラインで詳報します。

投票日の3日を前にワシントンやニューヨークでは、暴動や略奪行為を警戒して店舗の壁や窓に板が張られた。各地の投票所では職員らが投票のための準備に追われた。

トランプ大統領は、自身が集会でリズミカルにダンスする動画に合わせ、「VOTE! VOTE! VOTE!」(投票を!)とツイートした。

北東部バーモント州など各州で順次投票が始まった。トランプ大統領とバイデン前副大統領の一騎打ちとなる選挙。即日開票されるが、郵便投票の急増で一部の州では開票作業が遅れる見通し。競り合う展開となれば、勝者判明まで時間がかかる可能性もある。

It all comes down to this.



