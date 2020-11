11月3日のアメリカ大統領選は、勝者がなかなか決まらない異例の展開に。投開票2日目の様子を、タイムラインで詳報します。

21:00

ワシントンポスト紙、1面に「国が分断」

投票日から一夜明けた4日、ワシントンポスト紙は朝刊1面の見出しで「A nation divided(国が分断)」と掲げた。トランプ大統領が激戦州のフロリダ州を制した一方で、ほかに鍵を握る州では開票に時間がかかっており、勝敗が決するまで時間がかかることを伝えている。

22:00

一夜明けたホワイトハウス前は…

【現地記者から】投票日から一夜明けたホワイトハウス前は、夜遅くまで詰めかけた大勢の人々の姿はなくなり、ジョギングを楽しむ市民らが通りかかる程度で静寂に包まれていた。国内外の報道陣がちらほら残っており、中継をするリポーターもいれば、撤収作業をしている社もあった。地元テレビ局の男性は、カメラ機材を荷台に載せて「長い夜だったよ」と静かに話した。(ワシントン=野上英文)

日本時間11月5日

00:45

ギャンブルの掛け金、前回選挙の2倍に

スポーツギャンブルが盛んな欧州では、米大統領選でどちらが勝つかが賭けの対象となっており、運営会社「ベットフェア」では、掛け金の総額が2016年の前回選挙の約2倍にあたる5億6400万ドル(約589億円)に達した。「バイデン氏の勝利」への賭けが多い。

00:50

レディー・ガガさん「みんなにビッグハグ」

Every single vote in this country matters, will be counted and will matter! It is the emblem of our democracy! I have so much faith in the human spirit! We’ve got this America! Sending EVERYONE A BIG HUG! — Lady Gaga (@ladygaga) November 4, 2020

歌手のレディー・ガガさんがツイート。「この国でのすべての1票が大事。私たちの民主主義の象徴です!。みんなにビッグハグを送ります!」

04:00

トランプ陣営が集計停止求め提訴

トランプ陣営は、ミシガン州で集計を停止するよう州政府に求める訴訟を起こしたと明らかにした。バイデン氏勝利が報じられたウィスコンシン州の開票結果でも再集計を要求している。複数の米メディアが報じた。両州で開票途中まで優位だったが、終盤にバイデン氏に逆転された。期日前投票の開票が進むまではトランプ氏の票が多く見える「レッドミラージュ(赤い蜃気楼)」現象が起きたとみられている。

04:16

ウィスコンシンでバイデン氏勝利

バイデン氏が激戦州のウィスコンシンでの勝利を確実にした。AP通信など複数の米メディアが報じた。一方、トランプ陣営は「不備があり、正当性に深刻な疑念が生じた」として、同州での再集計を求めている。

06:00

「トランプを追い出せ」ホワイトハウス周辺でデモ

ワシントンのホワイトハウス近くの広場では、市民ら約100人が「すべての票を集計しろ」「民主主義を守ろう」といったプラカードを掲げ、郵便投票の集計の停止を求めるトランプ大統領を批判した。

06:10

バイデン氏「我々が勝者になる」

バイデン氏がデラウェア州で会見し「私たちは勝利宣言はしないが、集計が終われば、我々は、勝者になると信じている」と述べた。激戦区のウィスコンシン、ミシガン、ペンシルべニアの各州について「非常に手応えを感じている」と自信をみせ、集計作業を止めようというトランプ氏の主張を念頭に「いま、すべての投票は集計されなければならない」と呼びかけた。

08:10

バイデン氏、ミシガン州で勝利

バイデン氏が過半数に王手

【現地記者から】バイデン氏が選挙人の過半数270に王手。次の注目はネバダ州。日本時間の昼ごろに何らかの進展があるかもしれません。(ワシントン=香取啓介)

09:13

トランプ氏がツイート連発、「警告」相次ぐ

【現地記者から】バイデン氏が獲得した選挙人が過半数の270人に近づき、米国時間の今晩か明日にもバイデン氏の勝利が確実になる可能性があります。一方トランプ氏は「ミシガン州で大量の票が捨てられたという話がある」などと根拠のない話を次々とツイートし、「ミスリードの可能性がある」という警告をツイッター社がつけています。(ワシントン=大島隆)

残るは5州、ジョージアの行方に注目

バイデン氏が264人まで選挙人を積み上げてきた。激戦州のどれかを獲得すれば過半数の270人に達する。開票に時間がかかっている州もある中、早ければ日本時間の昼前にも開票結果をだす見通しの南部ジョージア州(16人)に注目が集まっている。

09:45

バイデン氏、政権移行に向けサイト立ち上げ

ニューヨーク・タイムズによると、バイデン氏陣営は大統領選で勝利が目前となっていることを主張する目的で、政権移行チームのサイトを立ち上げた。サイトのタイトルは「buildbackbetter.com」。「より良く建て直す」というバイデン氏の目玉経済政策にちなんでいる。

10:22

米脱退のパリ協定、バイデン氏「再び参加する」

「77日後、バイデン政権は再びパリ協定に参加する」とバイデン氏がツイート。大統領選のさなか、米国は4日、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から正式に脱退した。77日後の来年1月20日は新大統領の就任式がある日。

10:45

「開票作業をやめるべきだ」

英BBCによると、米ミシガン州デトロイトの開票所に「開票作業をやめるべきだ」と訴える約30人が集まった。施設から閉め出された人々は、ガラス窓をたたいたり、大声を上げたりし、警察官が出動する騒ぎとなった。大半が共和党支持者だが、民主党支持者もいたという。現場の記者は「みにくい光景だ」と語った。

11:00

米国の新規感染、初の10万人超

大統領選の開票作業が続く中、米国で新型コロナウイルスの1日あたりの新規感染者数が、初めて10万人を超えた。米メディアが報じた。ジョンズ・ホプキンス大の集計によると、米国ではこれまで累計感染者が947万人、死者は23万人に達している。

11:20

人口70万人の州、なぜまだ開票中?

【現地記者から】アラスカ州の上院議員候補によると、同州ではまだ40%以上の集計が済んでいないとのことです。同州の人口は静岡市とほぼ同じ約70万人。ただ、面積は日本の4倍以上で、テキサス州と比べても、2倍以上あります。アメリカは広い。(ウィルミントン=藤原学思)

警官隊とデモ隊がにらみ合い

オレゴン州ポートランドで、トランプ大統領に反対する集団が暴徒化し、警官隊とにらみあう状況になった。少なくとも9人が逮捕されたという。AFP通信が伝えた。デモ隊はもともと平和的だったが、中にはライフルなどの銃を持った参加者もいたという。5月に黒人男性が白人警官に首を圧迫されて死亡した事件以降、ポートランドでは警察とデモ隊がたびたび衝突してきた。

13:00

報道機関装ったアカウントでフェイクニュース拡散

ウォールストリート・ジャーナルによるとAP通信やCNNなどの報道機関を装った複数のツイッターアカウントが4日(日本時間5日)、バイデン氏の勝利やトランプ氏の再選などのフェイクニュースを流した。ツイッター社は速やかにアカウントを停止したが、一部のジャーナリストや利用者によってリツイートされたものもあった。AP通信をかたったアカウントのひとつは、「バイデン氏が、激戦のウィスコンシン州の勝利宣言を、30万人の新しい投票用紙が発見されたために撤回した」と流したという。

13:00

ジョージア州、残り約10万票

NBCによると、ジョージア州務長官が同州全体で9万8829票が未集計だと明らかにした。

13:58

虚偽情報の抑制、ツイッターやFBが「失敗」

トランプ氏の「勝利宣言」など事実に基づかない発言がSNSで拡散されていることについて、ツイッターやフェイスブックは利用者に対して「まだ選挙は終わっていない」と注意を呼びかけている。こうした投稿にはツイッターが「警告」をつけるなどして対応しているが、拡散は続いており、ロイター通信は「SNS企業は虚偽情報の拡散抑制に失敗した」と報じた。

14:00

トランプ支持者100人、開票所で抗議

ワシントンポストによると、アリゾナ州最大のマリコパ郡の集計・選挙センターの外にトランプ氏の旗や看板を持った100人以上が集まった。激戦州の同州は多くのメディアでバイデン氏が勝利したと報じられている。支持者らは「私たちを入れろ」「投票を数えろ」「盗みを止めろ」などと叫んだ。

14:33

抗議殺到の選挙センター「仕事続ける」

大勢のトランプ氏支持者らが抗議に集まったアリゾナ州マリコパ郡の選挙部門の公式ツイッターは「マリコパ郡の職員は仕事を続ける。今晩、予定通り再び集計結果を発表する」とツイートした。

Staff at the @maricopacounty Elections Department will continue our job, which is to administer elections in the second largest voting jurisdiction in the county. We will release results again tonight as planned. We thank the @mcsoaz for doing their job, so we can do ours. — Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 5, 2020

15:50

アジア系はバイデン氏支持が64%

英BBCはアジア系アメリカ人を対象とした出口調査の結果を紹介。64%がバイデン氏、30%がトランプ氏に投票したと伝えた。インド系はバイデン支持者が多く、ベトナム系ではトランプ氏支持者が多かった。トランプ氏は新型コロナウイルスを「中国ウイルス」と呼び、中国に厳しい姿勢を取ってきたが、中国政府に批判的な中国系移民の多くはトランプ氏を支持したとの見方を伝えた。

16:00

ジョージアの開票大詰め

CNNによると、激戦の南部ジョージア州のフルトン郡の選管担当者は1時間あたり3千票を数えており、約1万4千の郵送投票が残っていると語った。これまでに約12万8千票を集計したという。同郡には州都アトランタがあり、ジョージア州で最も人口が多い。CNNの選挙データによると、同郡はバイデン氏が73%、トランプ氏が26%となっている。

18:15

「沈む超大国」は魅惑的?

英BBCは、ロシアのメディアや政治家もアメリカ大統領選に関心を寄せている、と報じた。結果が判明せず混迷する状況に対し、ロシアの国会議員の一部は「超大国が沈む光景は魅惑的だ」と反応。だが、その一方で「安定したアメリカの方がロシアにとって政治的にも経済的にも得るものが大きい」という関係者の見解も紹介した。

インドから応援メッセージ

民主党の副大統領候補のハリス氏の母親はインド出身。AP通信によると、母方の祖父の出身地、インド南部タミルナドゥ州の村では、人々が「WE WISH KAMALA HARRIS(私たちはカマラ・ハリスを待望している)」と地面にメッセージを書き、「勝利を祝うのが楽しみだ」とエールを送った。

中国紙が皮肉「途上国の出来事のようだ」

世界が注目するアメリカ大統領選は、各地で新聞の一面を飾っている。アメリカ各地で相次ぐ警察とデモ隊の衝突を報じるメディアが多い中、ケニア紙スタンダードはトランプ氏が集計を待たずに勝利を宣言したことについて「米国の恥」との見出しを掲げた。中国紙の環球時報は「暴力や銃が選挙と関連づけられる事態は、途上国の出来事のようだ」と皮肉った。

22:15

道行く車に「TRUMP IS OVER」

【現地記者から】投票から2日目の朝が明けた。現在も5州で開票作業が続いている。ワシントンのホワイトハウス近くでは、ニューヨーク州から来たリサ・フィシンさん(56)が「TRUMP IS UNFIT」(トランプは不適格だ)や「TRUMP IS OVER」(トランプは終わりだ)と記された紙を道路上で掲げていた。「HONK」(警笛の音)と太字で手書きした紙も手にしており、通りがかった車の運転手たちはスピードを緩め、クラクションを鳴らして応えていた。まだ結果が判明しない状況に、フィシンさんは「辛抱の時。すべての票が正しく集計されることを願っている」と話した。(ワシントン=野上英文)

23:12

14時間ぶりのツイートは「集計やめろ!」

トランプ氏がツイッターに「STOP THE COUNT!(集計をやめろ!)」と投稿。約14時間ぶりのツイートだった。投稿に対し、ニューヨーク・タイムズの記者らは「いま開票作業をやめたらバイデンが勝つということを、アメリカの大統領だけが理解していないって、そんなことありえる?」「いま票を数えるのをやめたら、バイデン氏リードのアリゾナ州とネバダ州と合わせて、バイデン氏が選挙人270人獲得で勝ってしまいますが」とツイートした。

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

日本時間11月6日

04:28

ジョージアとミシガンでトランプ陣営の訴え退ける

トランプ陣営が集計の一時停止などを求める訴訟を起こしていたミシガン州とジョージア州で、それぞれの州の判事が訴えを退けた。AP通信が報じた。陣営のオブザーバーが集計場所により近づけるように求めていたペンシルベニア州での訴訟では、トランプ陣営の訴えが認められた。

04:53

グレタさん「ドナルド、落ち着け!」

スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん(17)が、トランプ氏に、「全くばかばかしい。ドナルドは自分のアンガーマネジメントに取り組むべきだ。それから、友達と懐かしい映画を見に行けばよい。落ち着け、ドナルド、落ち着け!」とツイート。昨年12月に米誌タイムがグレタさんを「今年の人」に選んだ際、トランプ氏がグレタさんにツイートしたのと同じ言葉でやゆした。

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

06:20

バイデン氏「少しの忍耐が必要」

バイデン氏がデラウェア州ウィルミントンで記者団に対し「民主主義は時に混乱する。少しの忍耐が必要なこともある」と語った。「集計が終了した時に、ハリス上院議員と私が勝者になることは間違いない。みなさん落ち着いてください。我々はすぐに結果を知ることになる」と勝利に自信をみせた。

07:00

ホワイトハウス前には「ようこそバイデン」

【現地記者から】ワシントンのホワイトハウス前では、引き続きトランプ大統領に対する抗議行動が行われた。「すべての票を数えろ」「ようこそ バイデン ハリス」などと書かれたプラカードを持った若い女性らが立ち、防弾チョッキに身を包んだ警察官約10人が近くに立って様子を見守っていた。米大統領選は、投票日から2日がたっても、激戦州で開票作業が続いている。トランプ氏は「不正があった」とし、開票の中止を求めているが、カリフォルニア州からやって来た弁護士の男性は「開票作業に時間がかかってもいいから、すべての票を数えてほしい。それが私たちの民主主義にとって不可欠なことだ」と話した。(ワシントン=渡辺丘)

07:30

トランプ陣営、票の集計停止を申請

ワシントン・ポストによると、トランプ陣営がペンシルベニア州(選挙人20人)最大の都市フィラデルフィアでの集計を停止するよう連邦判事に申請した。陣営の弁護士は、共和党の監視員が集計を見るのを妨害されていると主張。「票の集計を禁止する」ための緊急差し止め命令を申請した。同州では、フィラデルフィアやその近郊からの郵便投票が集計に追加され、バイデン氏が約316万票に達し、トランプ氏との差は約9万票を切っている。

07:39

トランプ陣営「不正の阻止に協力を!」

「不正の阻止に協力を! あなたが目撃したことを教えて」。トランプ陣営が専用フォーマットと電話で、選挙不正の情報提供を呼びかけている。

Help stop voter suppression, irregularities and fraud!



Tell us what you are seeing.



Report a case: https://t.co/26KUDTDCnS



Call: (888) 630-1776 pic.twitter.com/ryvEoFwZM8 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 5, 2020

08:00

トランプ氏、まもなく会見へ

ホワイトハウスは、トランプ氏が日本時間の6日午前8時半から、ホワイトハウスで記者会見すると発表した。

08:17

全米で減った睡眠時間

米FOXニュースは投開票日の3日夜、アメリカ全土で計約1億3千万時間もの睡眠時間が失われたというウェアラブル(装着型)端末販売会社の統計を報じた。大統領選の結果を気にするあまり、1人当たり平均で約25分の睡眠時間が削られ、睡眠の質にも低下が見られたという。「今後数日間、安眠は難しいだろう」と伝えた。

08:30

ペンシルベニア「金曜日までに終わる」

ペンシルベニア州の州務長官が再度会見し、「(現地時間)金曜日までにほぼ全ての集計が終わる」と述べた。ワシントン・ポストによると「すでに圧倒的多数を集計しているが、接戦なので、勝者が誰なのかはまだはっきりしていない」とも話した。

08:45

手元の原稿は、大文字で「不法」

ホワイトハウスで記者会見したトランプ氏が読み上げた手元の原稿の写真をAFP通信が伝えている。「LEGAL(適法)」と「ILLEGAL(不法)」という二つの言葉が大文字で強調されていた。

08:45

トランプ氏会見、質問応じず去る

トランプ氏がホワイトハウスで会見。「適法な票を数えれば、私が勝つ」などと語り、大統領選の開票で不正があると主張した。トランプ氏は「メディアは偽の世論調査で選挙を妨害した。バイデンの勢いを作って、我々を弱めようとした」と批判し、「郵便投票は選挙制度を破壊した。不正行為が行われているのを人々は知っている。多くの事例が間もなく報告される」などと主張した。会見は約17分。トランプ氏は記者団の質問には答えず、会場を後にした。CNNはトランプ氏の発言につて「証拠や根拠はない」と報じている。保守系タブロイド紙のニューヨーク・ポストも「落ち目のトランプがホワイトハウスで根拠のない不正選挙を主張」と報じた。

09:09

トランプ氏会見、すり込み狙う?

【現地記者から】トランプ氏はホワイトハウスでの会見で、「いんちきな世論調査で、バイデン氏に有利になるように有権者の投票意欲をそいだ」などと事前の調査と実際の結果の乖離を一つひとつあげて主張した。選挙が不公正だったとすり込むのが狙いだろう。大手の世論調査は科学的に行われるもので、意図的にねじ曲げられることはない。急速に追い上げられているペンシルベニア州の当局については、「腐敗した民主党のマシン」と攻撃した。接戦のほかの都市などについても、同様の批判を繰り広げた。トランプ氏は「適法な票」と「不法な票」を区別して、「適法な票」を数えるように繰り返した。郵便投票で投票日当日の消印があれば、翌日以降に届いても有効とする州もあるが、これらを「不法だ」と誤った主張を繰り返している。これもすり込みを狙ってのものとみられる。会見は質問を受けずに一方的に発言するだけで終わった。普段は「トランプ応援団」の色彩が強いFOXニュースも、キャスターが「選挙で不正が行われているという証拠はない」と説明している。(ニューヨーク=鵜飼啓)

09:16

ジョージア・ペンシルベニアでバイデン氏が猛追

【現地記者から】ジョージア州とペンシルベニア州でバイデン氏がさらに票を伸ばし、トランプ氏との差が一層縮まっている。ジョージア州で票差は約3600票まで縮小、ペンシルベニア州では票差が約6万4千票まで縮小。ジョージア州では今朝の段階では1万8500票差だったので、半日で1万5千近く差が詰まった。(サンフランシスコ=尾形聡彦)

10:36

コロナの感染者数、2日連続で10万人超

米国内での新型コロナウイルス感染者数が増え続けている。ロイター通信によると、2日連続で1日当たりの感染者数が10万人を超えた。米ジョンズ・ホプキンス大によると、アメリカの感染者数は960万4千人超、死者数は23万4900人超となり、いずれも世界最多。

10:40

トランプ一家総出で「後方支援」

ペンシルベニア州やジョージア州で開票作業が続く中、トランプ氏の子どもたちがツイッターで父親を「後方支援」している。長女イバンカ氏は「トランプ大統領は共和党史上最も、ヒスパニックや黒人など多様な人々から支えられている」と支持を訴えた。長男ジュニア氏と次男エリック氏はトランプ氏のように選挙の不正を主張し、「この詐欺行為に対して戦おう」などと呼びかけた。

.@realDonaldTrump built the most diverse and inclusive coalition of support in Republican history — with historic levels of Latino, Black, and Native American voters.



He will always go to the mat fighting for the hardworking men & women of this great Country! :米国の旗: — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 5, 2020

11:00

会見中継打ち切りの他局を批判

トランプ氏によるホワイトハウスでの会見の途中に、NBC、CBS、ABCなどの主要放送局が、画面をスタジオからの中継に切り替えてアナウンサーらが「根拠に基づいていない」などと解説を加えたことに対して、FOXニュースは「堕落したマスコミ集団」がトランプ氏の主張を遮ったなどと批判した。

11:57

開票途中でも新記録

米FOXニュースは、「選挙結果はまだ出ていないが、今回の選挙は数々の新記録を打ち立てている」と報じている。バイデン氏はこれまでに7300万票を獲得し、これまで最多だったオバマ氏の記録を塗り替え、米国史上最多の票数を獲得した大統領選候補となった。また、投票率についても今回は過去最高となる見込みだ。現時点での投票率は約61%だが、最終的には66%以上になるとみられ、1908年に記録された約65%の記録を更新する可能性がある。

12:00

ジョージア、1902票差に

トランプ氏がリードしているジョージア州でバイデン氏の追い上げが続き、AP通信によると、1902票差まで迫っている。500万票近くがすでに開票され、その差は0.04ポイント。バイデン氏が逆転してこの州で勝利すれば、各州に割り当てられた538の選挙人の過半数270を超え、当選が決まる。

14:00

暴露本を出版したトランプ氏のめいは…

トランプ氏のめいで臨床心理士のメアリー・トランプ氏がMSNBCテレビのインタビューに答え、トランプ氏について「絶望的だ」と述べた。メアリー氏は、共和党員の多くがトランプ氏を直接批判することに及び腰でいさめることができないと指摘。「ドナルド(トランプ)は自分を救い出してくれる人が誰もいない状況に陥ったことがない」と述べ「彼は空回りしている」と話した。メアリー氏は今夏、身内としてトランプ氏の暴露本を出版した。

混乱のアメリカは「バナナ共和国と言っていい」

集計が終わる前に「勝利宣言」したトランプ氏の振る舞いなどをめぐり、海外メディアがアフリカの人々の反応を伝えている。ロイター通信は「トランプ氏の態度を見ていると、アフリカを見ているみたいだ」と話すコートジボワールの学生の声を紹介。同国では10月の大統領選に伴う混乱で40人以上が死亡している。ギニアの採掘会社幹部が「完全な恥だ。米国の混乱ぶりはバナナ共和国(政治的に不安定で、治安の悪い国を指す表現)と言っていい」と話す声を伝えた。AFP通信によると、同国でも10月の大統領選をめぐる抗議活動で約20人が死亡しているという。

14:10

共和党地盤での躍進、立役者は

【現地記者から】トランプ氏とバイデン氏が全くの互角となっている南部ジョージア州は、共和党の地盤だった。そこでバイデン氏の票が伸びた立役者は、ステーシー・エイブラムス氏だ。2018年の州知事選に民主党候補として出馬し、僅差で負けたが、その後は黒人らの有権者登録を進める運動に取り組んだ。その成果が今回の結果につながった、と評価がうなぎ登り。エイブラムス氏は副大統領候補に意欲を示し、「野心的すぎる」と受け止められた。だが、今は民主党の全国委員長になって民主党を改革してほしい、との声も出ている。(ニューヨーク=鵜飼啓)

17:10

激戦州の開票は大詰めへ

【現地記者から】5日深夜(現地時間)に入り、勝敗の行方は大詰めを迎えている。ジョージア州ではバイデン氏がトランプ氏を追い上げて、票差は665まで縮小。ペンシルベニア州でも、票差は1万8042票まで縮まった。仮にペンシルベニア州をバイデン氏が獲得する見通しになれば、バイデン氏の勝利が固まる。(サンフランシスコ=尾形聡彦)

14時間テレビ出ずっぱりの解説者「選挙大好き」

ツイッター上で、米CNNの選挙解説者、ジョン・キングさんに心配の声が集まっている。選挙特番に出演するキングさんは、巨大な液晶画面を指で拡大したり、縮小したりしながら、50ある州ごとの特徴や小さな郡の傾向、得票数などをスラスラと解説する。そんなキングさんに対し、ツイッターでは「いつ寝るの?」「ご飯を食べさせてもらってる?」「ちゃんとトイレに行ってるの?」などと心配の投稿が集まる。米紙ロサンゼルス・タイムズの取材に対し、キングさんは「3日と4日は1日当たり12~14時間テレビに出演し、3日夜は2.5時間、4日夜は4時間寝ました。自分のできる限り喜んで頑張ります。選挙が大好きです」と回答したという。

.@JohnKingCNN: "I’ve been on air 12-14 hours both Tuesday and Wednesday. Tuesday night I got 2.5 hours sleep. Wednesday night 4.



I don’t have time to see it all, but I see some of the social media commentary, and I am grateful for so many kind words" https://t.co/O29GnjISUF — Los Angeles Times (@latimes) November 5, 2020

18:30

ジョージアでバイデン氏が逆転

開票作業が続いているジョージア州で、バイデン氏がトランプ氏を逆転した。米CNNが報じた。開票はまだ続くが、バイデン氏はこのまま逃げ切れば16人の選挙人を獲得する。当選にまた一歩近づくことになる。CNNに続き、AP通信もバイデン氏がトランプ氏を逆転したと報じた。票差は917票。

19:00

開票の遅れは「自治体の機能不全」

今回の選挙の遅延の原因は、外国勢力による介入やデモ隊の武装化、有権者への抑圧行為によるものではなく、自治体の日々の機能不全による結果だった――。ニューヨーク・タイムズは、今回の大統領選についてそう指摘する記事を掲載。投票用紙が機械を詰まらせたり、開票所の水道管が破裂したりするなど、各地の開票所で起きたトラブルに触れ、「投開票所の基本的なインフラを改善する必要がある」と報じた。

19:45

海外の政治家はどう見ている?

英ガーディアン紙は、大統領選に対する海外の政治家たちの見解をまとめた。香港政府の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は「この選挙の勝者は香港と中国への内政干渉をやめるべきだ」と話し、「(米国が)正常に戻り、相互の尊重と協力に基づいて関係を構築する必要があることを受け入れよう願っている」と話した。一方、ドイツのマース外相は米国が「ワンマンショー」を演じている場合ではないとし、「現状にガソリンを注ぐような行為をする人々は無責任だ」と非難した。

22:00

気が動転している証拠?

【現地記者から】投票日から3日目の朝が明けた。ワシントンのホワイトハウス近くには国内外から多くのメディアが集まり、大接戦を連日報じている。南米コロンビアのテレビ局NTN24のワシントン特派員ステファニー・オチョアさんは、ホワイトハウスを背にマイクを握り、カメラに向かって「ペンシルベニア州の開票が大詰めで、いよいよ今日にも結果が出そうです」と伝えた。同国でも米大統領選への注目度は高いといい、1時間おきに同僚と交代で中継している。取材に「世界中がかたずをのんで見守っている。大きな節目まで、あと一踏ん張り」と疲れを見せずに笑顔で話した。

10人以上の制服警官が目を光らせるなか、市民の姿はまばらだ。メキシコ系の米国人パブロ・カスティロさん(37)は、トランプ氏のコミカルなイラストに「ゲームオーバー」などと書いた絵を掲げた。構想から2カ月で今週に描き上げた。「トランプ氏が『不正選挙だ』と言い始めたのは、気が動転している証拠だ」と取材に話し、その印象を表現しようと、通りかかる車に絵をクルクルと回転させて見せた。(ワシントン=野上英文)