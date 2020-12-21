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12月21日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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NHKは21日、大みそかに放送する「第71回NHK紅白歌合戦」の曲目を発表した。
今年いっぱいで活動を休止する嵐は「嵐×紅白2020スペシャルメドレー」を披露。今年10月に亡くなった作曲家の筒美京平さんへの思いを込めた「筒美京平トリビュートメドレー」を郷ひろみさんが歌う。主題歌をうたう映画がヒット中のLiSAさんは「アニメ『鬼滅の刃』紅白SPメドレー」を届ける。
あいみょん「裸の心」
石川さゆり「天城越え」
坂本冬美「ブッダのように私は死んだ」
櫻坂46「Nobody’s fault」
JUJU「やさしさで溢れるように」
Superfly「愛をこめて花束を」
天童よしみ「あんたの花道～腹筋太鼓乱れ打ちSP～」
東京事変「うるうるうるう～能動的閏〆篇～」
NiziU「Make you happy」
乃木坂46「Route246」
Perfume「Perfume Medley2020」
日向坂46「アザトカワイイ」
Foorin「パプリカ」BABYMETAL「イジメ、ダメ、ゼッタイ」
松田聖子「瑠璃色の地球2020」
MISIA「アイノカタチ」
水森かおり「瀬戸内 小豆島～2020映えSP～」
milet「inside you」
LiSA「アニメ『鬼滅の刃』紅白SPメドレー」
Little Glee Monster「足跡」
嵐「嵐×紅白2020スペシャルメドレー」
五木ひろし「山河」
瑛人「香水」
Official髭男dism「I LOVE…」
関ジャニ∞「みんなで踊ろう！前向きスクリーム！」
Kis―My―Ft2「We never give up！」
King＆Prince「I promise」
郷ひろみ「筒美京平トリビュートメドレー」
GENERATIONS「You＆I」
純烈「愛をください ～Don’t you cry～」
鈴木雅之「夢で逢えたら」SixTONES「Imitation Rain」
Snow Man「D.D.」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
福山雅治「家族になろうよ」
Hey！ Say！ JUMP「紅白SPメドレー～みんなでエール2020～」
星野源「うちで踊ろう（大晦日）」
Mr.Children「Documentary film」
三山ひろし「北のおんな町～第4回けん玉世界記録への道～」
山内恵介「恋する街角」
ゆず「雨のち晴レルヤ～歓喜の歌 紅白SP～」
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