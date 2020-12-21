写真・図版NHK紅白歌合戦に初出場する歌手・グループ=2020年11月16日、東京都渋谷区のNHK放送センター、川村貴大撮影

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　NHKは21日、大みそかに放送する「第71回NHK紅白歌合戦」の曲目を発表した。

　今年いっぱいで活動を休止する嵐は「嵐×紅白2020スペシャルメドレー」を披露。今年10月に亡くなった作曲家の筒美京平さんへの思いを込めた「筒美京平トリビュートメドレー」を郷ひろみさんが歌う。主題歌をうたう映画がヒット中のLiSAさんは「アニメ『鬼滅の刃』紅白SPメドレー」を届ける。

曲目一覧

紅組

あいみょん「裸の心」

石川さゆり「天城越え」

坂本冬美「ブッダのように私は死んだ」

櫻坂46「Nobody’s　fault」

JUJU「やさしさで溢れるように」

Superfly「愛をこめて花束を」

天童よしみ「あんたの花道～腹筋太鼓乱れ打ちSP～」

東京事変「うるうるうるう～能動的閏〆篇～」

NiziU「Make　you　happy」

乃木坂46「Route246」

Perfume「Perfume　Medley2020」

日向坂46「アザトカワイイ」

Foorin「パプリカ」BABYMETAL「イジメ、ダメ、ゼッタイ」

松田聖子「瑠璃色の地球2020」

MISIA「アイノカタチ」

水森かおり「瀬戸内　小豆島～2020映えSP～」

milet「inside　you」

LiSA「アニメ『鬼滅の刃』紅白SPメドレー」

Little　Glee　Monster「足跡」

白組

嵐「嵐×紅白2020スペシャルメドレー」

五木ひろし「山河」

瑛人「香水」

Official髭男dism「I　LOVE…」

関ジャニ∞「みんなで踊ろう！前向きスクリーム！」

Kis―My―Ft2「We　never　give　up！」

King＆Prince「I　promise」

郷ひろみ「筒美京平トリビュートメドレー」

GENERATIONS「You＆I」

純烈「愛をください　～Don’t　you　cry～」

鈴木雅之「夢で逢えたら」SixTONES「Imitation　Rain」

Snow　Man「D.D.」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」

福山雅治「家族になろうよ」

Hey！　Say！　JUMP「紅白SPメドレー～みんなでエール2020～」

星野源「うちで踊ろう（大晦日）」

Mr.Children「Documentary　film」

三山ひろし「北のおんな町～第4回けん玉世界記録への道～」

山内恵介「恋する街角」

ゆず「雨のち晴レルヤ～歓喜の歌　紅白SP～」