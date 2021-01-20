新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を受け、首都圏の在来線で20日夜、JR東日本や私鉄各社による終電時刻の一斉繰り上げが始まる。鉄道各社は「乗り継ぎができない可能性もあるので、時刻を確認してほしい」と注意を呼び掛けている。

終電繰り上げを実施するのは、JR東や、都営地下鉄を運営する東京都交通局のほか、東京メトロ▽東急電鉄▽京急電鉄▽小田急電鉄▽西武鉄道▽東武鉄道▽京王電鉄▽京成電鉄▽相模鉄道――など計25事業者。

JR東では、山手線▽京浜東北・根岸線▽総武線各駅停車▽中央線各駅停車▽中央線快速▽常磐線快速▽埼京・川越線▽東海道線▽横須賀線▽武蔵野線▽京葉線――の11路線が対象で、繰り上げ幅は8～32分程度。大手私鉄各社の繰り上げ幅は最大14～30分程度。

繰り上げの期間は20日から当面の間。詳細な時刻は、各社のウェブサイトに掲載している。

【終電を繰り上げる主な鉄道事業者と最大繰り上げ幅（目安）、対象路線、ウェブサイト】

JR東日本 32分 山手線、京浜東北・根岸線、東海道線など11路線

https://www.jreast.co.jp/information/coronavirus202101/

東京メトロ 20分 全線

https://www.tokyometro.jp/news/2021/209131.html

東京都交通局 23分 都営地下鉄全線、日暮里・舎人ライナー

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/subway/2021/sub_p_202101139519_h.html

東武鉄道 18分 スカイツリーライン、アーバンパークライン、東上線

https://www.tobu.co.jp/pdf/news_20210113.pdf

西武鉄道 23分 池袋線、西武有楽町線、新宿線

https://www.seiburailway.jp/news/information/20210113lasttrain.pdf

京成電鉄 14分 京成線

https://www.keisei.co.jp/information/files/info/20210113_110651849079.pdf

京王電鉄 29分 京王線（競馬場線、動物園線を除く）、井の頭線

https://www.keio.co.jp/unkou_information/unkou/pdf/nr210113_shuden.pdf

東急電鉄 28分 こどもの国線除く全線

https://www.tokyu.co.jp/information/list/Pid=post_418.html

京浜急行電鉄 30分 京急線、逗子線、久里浜線 ※土休日の繰り上げはなし

https://www.keikyu.co.jp/company/news/2020/20210113HP_20144EW.html

小田急電鉄 28分 小田急小田原線（新宿発午前0時半以降の列車の運転を取りやめ）

https://www.odakyu.jp/notice/o5oaa1000001vcoe-att/o5oaa1000001vcol.pdf

相模鉄道 18分 相鉄線、いずみ野線

https://www.sotetsu.co.jp/pressrelease/train/r21-05/