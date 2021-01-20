写真・図版プラカードを持って終電時刻が変わることを周知するJRの駅員=2021年1月19日午前10時10分、JR新宿駅、一條優太撮影

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　新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を受け、首都圏の在来線で20日夜、JR東日本や私鉄各社による終電時刻の一斉繰り上げが始まる。鉄道各社は「乗り継ぎができない可能性もあるので、時刻を確認してほしい」と注意を呼び掛けている。

　終電繰り上げを実施するのは、JR東や、都営地下鉄を運営する東京都交通局のほか、東京メトロ▽東急電鉄▽京急電鉄▽小田急電鉄▽西武鉄道▽東武鉄道▽京王電鉄▽京成電鉄▽相模鉄道――など計25事業者。

　JR東では、山手線▽京浜東北・根岸線▽総武線各駅停車▽中央線各駅停車▽中央線快速▽常磐線快速▽埼京・川越線▽東海道線▽横須賀線▽武蔵野線▽京葉線――の11路線が対象で、繰り上げ幅は8～32分程度。大手私鉄各社の繰り上げ幅は最大14～30分程度。

　繰り上げの期間は20日から当面の間。詳細な時刻は、各社のウェブサイトに掲載している。

【終電を繰り上げる主な鉄道事業者と最大繰り上げ幅（目安）、対象路線、ウェブサイト】

JR東日本　　32分　山手線、京浜東北・根岸線、東海道線など11路線

https://www.jreast.co.jp/information/coronavirus202101/別ウインドウで開きます

東京メトロ　　20分　全線

https://www.tokyometro.jp/news/2021/209131.html別ウインドウで開きます

東京都交通局　23分　都営地下鉄全線、日暮里・舎人ライナー

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/subway/2021/sub_p_202101139519_h.html別ウインドウで開きます

東武鉄道　　　18分　スカイツリーライン、アーバンパークライン、東上線

https://www.tobu.co.jp/pdf/news_20210113.pdf別ウインドウで開きます

西武鉄道　　　23分　池袋線、西武有楽町線、新宿線

https://www.seiburailway.jp/news/information/20210113lasttrain.pdf別ウインドウで開きます

京成電鉄　　　14分　京成線

https://www.keisei.co.jp/information/files/info/20210113_110651849079.pdf別ウインドウで開きます

京王電鉄　　　29分　京王線（競馬場線、動物園線を除く）、井の頭線

https://www.keio.co.jp/unkou_information/unkou/pdf/nr210113_shuden.pdf別ウインドウで開きます

東急電鉄　　　28分　こどもの国線除く全線

https://www.tokyu.co.jp/information/list/Pid=post_418.html別ウインドウで開きます

京浜急行電鉄　30分　京急線、逗子線、久里浜線　※土休日の繰り上げはなし

https://www.keikyu.co.jp/company/news/2020/20210113HP_20144EW.html別ウインドウで開きます

小田急電鉄　　28分　小田急小田原線（新宿発午前0時半以降の列車の運転を取りやめ）

https://www.odakyu.jp/notice/o5oaa1000001vcoe-att/o5oaa1000001vcol.pdf別ウインドウで開きます

相模鉄道　　　18分　相鉄線、いずみ野線

https://www.sotetsu.co.jp/pressrelease/train/r21-05/別ウインドウで開きます