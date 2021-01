バイデン新米大統領は20日の就任演説で、米社会の融和と結束を訴えた。選挙期間中の演説と重なるメッセージも多い。特徴的なフレーズから読み解いた。

【1】2世紀以上つづく、権力の平和移行

We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.

バイデン氏は、米国で選挙を通じた権力の平和移行が2世紀以上続いてきたことを強調した。「米国への忠誠の誓い」で用いられる、「one nation, under God, indivisible(神の下の、分割すべからざる一国家)」という言葉も引用した。

【2】際立ったトランプ前大統領の欠席

