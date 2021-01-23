第26回東関東アンサンブルコンテスト（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が23日、茨城県牛久市の中央生涯学習センターで始まり、小学生、高校、大学の3部門が行われた。茨城、栃木、千葉、神奈川の4県から計58団体がエントリー。新型コロナ禍対策でステージ演奏は取りやめ、事前提出された演奏の映像を会場に映して審査した。

金賞受賞団体のうち、茨城県の常総学院高校（金管八重奏）と千葉県の幕張総合高校（サクソフォン八重奏）、それに神奈川大吹奏楽部（クラリネット四重奏）が、3月20日に宮崎市で行われる全国大会の代表に選ばれた。24日は中学校と職場・一般部門がある。

23日の結果は次の通り（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ト=トロンボーン。数字は重奏の数）

【小学生】

◆金賞 水戸市立三の丸（ク三）、水戸市立笠原（金八）、益子町立益子（木七、栃木）、柏市立柏第三（木七、千葉）、船橋市立三山東（木八、千葉）、真岡キッズハーモニー（金八、栃木）、高根沢町立阿久津（打三、栃木）、船橋市立海神南（打四、千葉）、水戸市立千波（フ三）、栃木市立栃木第三（打三）、市川市立大柏（管八、千葉）

◆銀賞 相模原市立共和（管八）、市川市立大柏（金五、千葉）、相模原市立共和（木四）、川崎市立南野川A（金八）、真岡キッズハーモニー（木八、栃木）、水戸市立常磐（金六）、水戸市立笠原（打四）、川崎市立南野川B（金八）、横浜市立保土ケ谷（金五）、ひたちなか市立前渡（木三、茨城）

【高校】

◆金賞 幕張総合（フ八、千葉）、習志野（ク四、千葉）、川崎市立橘（打七）、◎幕張総合（サ八、千葉）、習志野（フ四、千葉）、市川昴（打八、千葉）、◎常総学院（金八、茨城）、横浜市立戸塚B（管八）、常総学院（サ四、茨城）

◆銀賞 宇都宮中央女子（サ四）、幸福の科学学園（木三、栃木）、横浜創英中・高（金八）、大成女子（ク四、茨城）、横浜緑ケ丘（金八）、水戸女子（ク四）、取手聖徳女子（管八、茨城）、相模原（金八）、作新学院（木七、栃木）、東金商（木三、千葉）、水戸女子（金八）、横浜市立戸塚A（管八）、作新学院（木八、栃木）

◆銅賞 小金（金八、千葉）、並木中等教育（ク四、茨城）、宇都宮中央女子（金八）、横浜緑ケ丘（サ四）、取手聖徳女子（木八、茨城）、佐野（打六、栃木）、真岡女子（ク四、栃木）

【大学】

◆金賞 作新学院大（木八、栃木）、神奈川大吹奏楽部（木八）、◎神奈川大吹奏楽部（ク四）

◆銀賞 白鷗大ウインドオーケストラ（木三、栃木）、城西国際大学友会吹奏楽団（木三、千葉）

◆銅賞 茨城大吹奏楽団（金八）、茨城女子短大吹奏楽部（ト三）、千葉大吹奏楽団（金六）