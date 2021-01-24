第26回東関東アンサンブルコンテスト（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校部門と職場・一般部門が24日、茨城県牛久市の中央生涯学習センターであった。茨城、栃木、千葉、神奈川の4県の代表計51団体の演奏を録画映像で審査した。

金賞受賞団体のうち、千葉県の松戸市立小金中学校（金管六重奏）、茨城県の日立市立多賀中学校（フルート三重奏）、神奈川県のグラール ウインド オーケストラ（クラリネット四重奏）と横浜ブラスオルケスター（サクソフォン四重奏）が、3月20日に宮崎市で行われる全国大会の代表に選ばれた。

結果は次の通り（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ト=トロンボーン。数字は重奏の数）

【中学校】

◆金賞 松戸市立小金南（ク七、千葉）、習志野市立第四（ク四、千葉）、東金市立東金（金八、千葉）、松戸市立小金（木三、千葉）、◎松戸市立小金（金六、千葉）、千葉市立土気（打八）、◎日立市立多賀（フ三、茨城）、日立市立多賀（管八、茨城）

◆銀賞 筑西市立下館南（サ四、茨城）、幸福の科学学園（打三、栃木）、横浜市立本郷（金八）、日立市立豊浦（打三、茨城）、ひたちなか市立大島（金八、茨城）、筑西市立下館南（ク四、茨城）、横浜市立末吉（打三）、厚木市立藤塚（ク三、神奈川）、宇都宮市立雀宮（打三）、宇都宮市立泉が丘（ク三）、高根沢町立阿久津（サ三、栃木）、市川市立妙典（木八、千葉）

◆銅賞 相模原中等教育（木八）、真岡市立真岡東（木五、栃木）、川崎市立野川（金八）、相模原中等教育（金八）、古河市立古河第一（木八、茨城）、宇都宮市立河内（打三）、川崎市立宮前平（木八）、茨城（金八）、真岡市立真岡西（打三、栃木）

【職場・一般】

◆金賞 ◎グラール ウインド オーケストラ（ク四、神奈川）、大成ウインドアンサンブル「曄」（フ六、茨城）、古河シティウインドオーケストラ（打六、茨城）、◎横浜ブラスオルケスター（サ四）、聖徳ウィンド・アンサンブル（木八、茨城）、相模原市民吹奏楽団（ク七）、グランツクラリネットアンサンブル（ク四、千葉）、横浜ブラスオルケスター（木三）

◆銀賞 アンサンブル・ネットワーク・COSMOS（ト四、神奈川）、Ensemble Wizard（フ四、千葉）、Bari-Tuba Ensemble”Legend Of Dragon”（金四、茨城）、厚木シビックウインドシンフォニー（木七、神奈川）、Ensemble Wizard（金七、千葉）、万葉の杜吹奏楽団（木三、千葉）、ゼーレンフォルクスオルケスタ（金八、栃木）、古河シティウインドオーケストラ（ク四、茨城）

◆銅賞 船橋市交響吹奏楽団（管八、千葉）、宇都宮ブラスソサエティ（金四）、聖徳ウィンド・アンサンブル（金八、茨城）、ひたちなか交響吹奏楽団（ク三、茨城）、クラルテウインドオーケストラ（管六、千葉）、宇都宮北高吹奏楽部OBOGバンド（金八）