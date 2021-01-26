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01月26日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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衆院予算委員会で26日、2日目の論戦が交わされます。内閣支持率の下落に直面している菅義偉首相は、新型コロナウイルス対応などをめぐり、野党の追及にどう答えるのか。タイムラインで速報し、記者が解説します。
衆院予算委員会の2日目の質疑が始まった。
【基本的質疑】
09:00～15 篠原孝氏（立憲）
09:15～58 辻元清美氏（立憲）
09:58～10:33 本多平直氏（立憲）
10:33～11:13 大西健介氏（立憲）
11:13～53 奥野総一郎氏（立憲）
11:53～12:00 笠井亮氏（共産）
13:00～18 笠井亮氏（共産）
13:18～43 宮本徹氏（共産）
13:43～14:21 馬場伸幸氏（維新）
14:21～15:00 玉木雄一郎氏（国民）
【締めくくり質疑】
15:00～10 橋本岳氏（自民）
15:10～41 川内博史氏（立憲）
15:41～51 宮本徹氏（共産）
15:51～55 藤田文武氏（維新）
15:55～16:00 西岡秀子氏（国民）
拡大する衆院予算委に臨む菅義偉首相。左は麻生太郎副総理兼財務相=2021年1月26日午前8時56分、恵原弘太郎撮影
拡大する衆院予算委でパネルを使って質問する立憲民主党の篠原孝氏=2021年1月26日午前9時1分、恵原弘太郎撮影
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朝日新聞官邸クラブ