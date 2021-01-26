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　衆院予算委員会で26日、2日目の論戦が交わされます。内閣支持率の下落に直面している菅義偉首相は、新型コロナウイルス対応などをめぐり、野党の追及にどう答えるのか。タイムラインで速報し、記者が解説します。

０８:５８

２日目の質疑始まる

　衆院予算委員会の2日目の質疑が始まった。

26日の衆院予算委の質問者（時刻は予定）

【基本的質疑】

09:00～15　　　　篠原孝氏（立憲）

09:15～58　　　　辻元清美氏（立憲）

09:58～10:33　本多平直氏（立憲）

10:33～11:13　大西健介氏（立憲）

11:13～53　　　　奥野総一郎氏（立憲）

11:53～12:00　笠井亮氏（共産）

13:00～18　　　　笠井亮氏（共産）

13:18～43　　　　宮本徹氏（共産）

13:43～14:21　馬場伸幸氏（維新）

14:21～15:00　玉木雄一郎氏（国民）

【締めくくり質疑】

15:00～10　　　　橋本岳氏（自民）

15:10～41　　　　川内博史氏（立憲）

15:41～51　　　　宮本徹氏（共産）

15:51～55　　　　藤田文武氏（維新）

15:55～16:00　西岡秀子氏（国民）

拡大する写真・図版衆院予算委に臨む菅義偉首相。左は麻生太郎副総理兼財務相=2021年1月26日午前8時56分、恵原弘太郎撮影

拡大する写真・図版衆院予算委でパネルを使って質問する立憲民主党の篠原孝氏=2021年1月26日午前9時1分、恵原弘太郎撮影