朝日新聞社は29日の取締役会で、渡辺雅隆社長の退任と、後任の社長に中村史郎副社長（コンテンツ統括/デジタル政策統括/バーティカルメディア事業担当）が就任する人事などを決めた。4月1日付。渡辺社長は6月24日の定時株主総会で取締役も退任する。

渡辺社長は昨年11月の社内説明で、新しい中期経営計画がスタートする今年4月に社長から退き、中村副社長を後任とする意向を明らかにしていた。

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中村 史郎（なかむら・しろう） 東大卒。86年朝日新聞社。国際報道部長、東京本社広告局長、執行役員編集担当兼ゼネラルマネジャー兼東京本社編集局長などを経て20年6月から副社長。57歳。

朝日新聞社人事

朝日新聞社は29日の取締役会で、4月1日付役員人事を決めた。常務執行役員を新設する。内容は次の通り。

（カッコ内は現職、記載がない場合は従来通り）

◇取締役

代表取締役社長（代表取締役副社長 コンテンツ統括/デジタル政策統括/バーティカルメディア事業担当）中村史郎▽営業統括/プリントメディア事業統括 小西勝英▽大阪本社代表 小林剛▽取締役（代表取締役社長）渡辺雅隆▽取締役（常務 マーケティング統括/マーケティング/知的財産/出版/国際担当）西村陽一▽取締役（常務 東京本社代表/技術統括〈CTO〉）藤井龍也▽取締役（常務 コーポレート統括/グループ・ネットワーク政策統括）梅田正行▽取締役 藤ノ木正哉

（渡辺雅隆、西村陽一、藤井龍也、梅田正行は6月24日の定時株主総会で退任予定）

◇常務執行役員

経営戦略統括/グループ・ネットワーク政策統括/経営企画/出版担当（執行役員 経営企画/メディアラボ担当兼経営企画室長）堀江隆▽コーポレート統括/管理・労務/コンプライアンス担当（執行役員 管理・労務・人材戦略・働き方改革/コンプライアンス担当兼人材戦略本部長）岡本順▽イベント戦略/企画事業/オリンピック パラリンピック・スポーツ戦略担当（執行役員 イベント戦略/企画事業/オリンピック パラリンピック・スポーツ戦略担当兼企画事業本部長）堀越礼子▽コンテンツ統括/デジタル政策統括/編集担当（執行役員 編集担当兼ゼネラルマネジャー兼東京本社編集局長）角田克▽東京本社代表/技術統括（CTO）/情報技術/国際担当（執行役員 デジタル担当兼デジタル・イノベーション本部長）大西弘美▽不動産担当（執行役員 不動産担当）宍道学▽販売戦略/教育事業担当（執行役員 販売戦略担当兼東京本社販売局長）小田桐則雄▽財務担当兼財務本部長（執行役員 財務担当兼財務本部長）清水隆▽メディアビジネス/知的財産担当（執行役員 メディアビジネス担当）金山達也

（堀江隆、岡本順、堀越礼子、角田克は6月24日の定時株主総会で取締役に選任予定）

◇執行役員

広報/ジェンダープロジェクト/環境担当（広報/環境担当）福島繁▽製作担当 尾形俊三▽名古屋本社代表 佐古浩敏▽西部本社代表（放送メディア企画担当兼放送メディア企画室長）大滝敏之▽人材戦略・働き方改革担当兼人材戦略本部長（大阪本社編集局長）岡村邦則=新任▽CSR担当（経営企画室付）高田圭子=新任▽マーケティング担当兼マーケティング戦略本部長（マーケティング本部長）山盛英司=新任▽デジタル事業/メディアラボ担当（デジタル・イノベーション本部付）高野健一=新任

◇退任

上席執行役員 CSR/教育事業/女性プロジェクト担当 町田智子▽執行役員 西部本社代表 市村友一▽執行役員 情報技術担当兼情報技術本部長 三上完治