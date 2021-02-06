第26回西関東アンサンブルコンテスト（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が6日、群馬県高崎市の高崎芸術劇場で始まった。新型コロナ対策で無観客のなか、中学校と大学の部が行われ、群馬、埼玉、新潟、山梨の4県の代表計38団体がステージで演奏を披露（2団体は出場を辞退）。金賞受賞団体のうち、群馬県の高崎市立吉井中央中学校（打楽器三重奏）、埼玉県の志木市立志木中学校（打楽器八重奏）、山梨県の都留文科大学吹奏楽部（木管八重奏）が、3月20日に宮崎市で行われる全国大会の代表に推薦された。7日は高校と職場・一般の部がある。

結果は次の通り（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、ク=クラリネット、フ=フルート、ホ=ホルン。数字は重奏の数）。

【中学校】

◆金賞 川口市立青木（打八、埼玉）、朝霞市立朝霞第一（ク四、埼玉）、朝霞市立朝霞第一（金八、埼玉）、新潟市立坂井輪（ク四）、新潟市立上山（ク四）、鳩山町立鳩山（打七、埼玉）、高崎市立塚沢（ク四、群馬）、◎高崎市立吉井中央（打三、群馬）、滑川町立滑川（打八、埼玉）、三郷市立早稲田（打四、埼玉）、久喜市立鷲宮東（ク四、埼玉）、◎志木市立志木（打八、埼玉）

◆銀賞 長岡市立宮内（管八、新潟）、八潮市立八條（打八、埼玉）、飯能市立加治（フ五、埼玉）、さいたま市立土屋（ク七）、本庄市立本庄西（ク三、埼玉）、みどり市立笠懸南（打六、群馬）、新潟市立葛塚（打三）、新潟県立柏崎翔洋中等教育（木三）、新潟市立上山（管打六）、高崎市立塚沢（フ三、群馬）、志木市立志木（管八、埼玉）、坂戸市立千代田（ホ三、埼玉）、山梨市立山梨南（フ三）

◆銅賞 新潟市立黒埼（木八）、伊勢崎市立第四（打三、群馬）、伊勢崎市立第一（打八、群馬）、伊勢崎市立第三（打八、群馬）、久喜市立鷲宮東（金八、埼玉）、甲州市立塩山北（管打八、山梨）、太田市立城東（金七、群馬）、上越市立城西（木八、新潟）、妙高市立新井（木八、新潟）、甲斐市立玉幡（木三、山梨）、山梨市立山梨北（金打八）、北杜市立高根（管打八、山梨）

【大学】

◆金賞 ◎都留文科大吹奏楽部（木八、山梨）