写真・図版全国大会の代表に推薦された高崎市立吉井中央中の打楽器三重奏=2021年2月6日午後2時36分、群馬県高崎市の高崎芸術劇場

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　第26回西関東アンサンブルコンテスト（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が6日、群馬県高崎市の高崎芸術劇場で始まった。新型コロナ対策で無観客のなか、中学校と大学の部が行われ、群馬、埼玉、新潟、山梨の4県の代表計38団体がステージで演奏を披露（2団体は出場を辞退）。金賞受賞団体のうち、群馬県の高崎市立吉井中央中学校（打楽器三重奏）、埼玉県の志木市立志木中学校（打楽器八重奏）、山梨県の都留文科大学吹奏楽部（木管八重奏）が、3月20日に宮崎市で行われる全国大会の代表に推薦された。7日は高校と職場・一般の部がある。

　結果は次の通り（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、ク=クラリネット、フ=フルート、ホ=ホルン。数字は重奏の数）。

　【中学校】

　◆金賞　川口市立青木（打八、埼玉）、朝霞市立朝霞第一（ク四、埼玉）、朝霞市立朝霞第一（金八、埼玉）、新潟市立坂井輪（ク四）、新潟市立上山（ク四）、鳩山町立鳩山（打七、埼玉）、高崎市立塚沢（ク四、群馬）、◎高崎市立吉井中央（打三、群馬）、滑川町立滑川（打八、埼玉）、三郷市立早稲田（打四、埼玉）、久喜市立鷲宮東（ク四、埼玉）、◎志木市立志木（打八、埼玉）

　◆銀賞　長岡市立宮内（管八、新潟）、八潮市立八條（打八、埼玉）、飯能市立加治（フ五、埼玉）、さいたま市立土屋（ク七）、本庄市立本庄西（ク三、埼玉）、みどり市立笠懸南（打六、群馬）、新潟市立葛塚（打三）、新潟県立柏崎翔洋中等教育（木三）、新潟市立上山（管打六）、高崎市立塚沢（フ三、群馬）、志木市立志木（管八、埼玉）、坂戸市立千代田（ホ三、埼玉）、山梨市立山梨南（フ三）

　◆銅賞　新潟市立黒埼（木八）、伊勢崎市立第四（打三、群馬）、伊勢崎市立第一（打八、群馬）、伊勢崎市立第三（打八、群馬）、久喜市立鷲宮東（金八、埼玉）、甲州市立塩山北（管打八、山梨）、太田市立城東（金七、群馬）、上越市立城西（木八、新潟）、妙高市立新井（木八、新潟）、甲斐市立玉幡（木三、山梨）、山梨市立山梨北（金打八）、北杜市立高根（管打八、山梨）

　【大学】

　◆金賞　◎都留文科大吹奏楽部（木八、山梨）