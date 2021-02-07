第26回西関東アンサンブルコンテスト（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の高校と職場・一般の部が7日、群馬県高崎市の高崎芸術劇場で行われた。群馬、埼玉、新潟、山梨の4県の代表計39団体のステージ演奏を審査。

金賞受賞団体のうち、埼玉栄高（打楽器八重奏）、伊奈学園総合高（金管八重奏）、伊奈学園OB吹奏楽団（サクソフォン八重奏）、川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団（木管八重奏）の埼玉の4団体が、全国大会（3月20日、宮崎市）の代表に選ばれた。

結果は次の通り（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ト=トロンボーン。数字は重奏の数）

【高校】

◆金賞

埼玉栄（ク八）、叡明（サ四、埼玉）、韮崎（フ四、山梨）、◎埼玉栄（打八）、越谷南（サ四、埼玉）、春日部共栄（打八、埼玉）、◎伊奈学園総合（金八、埼玉）

◆銀賞

越谷北（フ四、埼玉）、長岡（木八、新潟）、新潟（木八）、越谷西（木三、埼玉）、太田市立太田（打四、群馬）、東農大二（打八、群馬）、叡明（打八、埼玉）、中越（フ三、新潟）、駿台甲府（打五）、前橋（ク三）、大宮（金八、埼玉）

◆銅賞

新潟明訓（木八）、甲斐清和（打四、山梨）、長岡大手（ク五、新潟）、高崎商（フ四、群馬）、東農大二（金八、群馬）、東京学館新潟（ク四）、市川・青洲（ク四、山梨）

【職場・一般】

◆金賞

◎伊奈学園OB吹奏楽団（サ八、埼玉）、伊奈学園OB吹奏楽団（金八、埼玉）、◎川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団（木八、埼玉）、Calces（サ四、山梨）

◆銀賞

Hi-Ho（ク四、山梨）、川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団（管打八、埼玉）、川越奏和奏友会吹奏楽団（金打八、埼玉）、川越奏和奏友会吹奏楽団（ク四、埼玉）、アンサンブル パルス（サ六、山梨）、おおたウィンドオーケストラ（サ四、群馬）

◆銅賞

シンフォニックミモザ（フ三、新潟）、新潟ウインドオーケストラ（ク四）、山梨トロンボーン倶楽部（ト四）、甲斐市敷島吹奏楽団（フ四、山梨）