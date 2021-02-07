第44回北陸アンサンブルコンテスト（北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が7日、福井市今市町の福井県立音楽堂（ハーモニーホールふくい）で開かれた。小学校、中学校、高校、大学、職場・一般の各部門に福井、石川、富山3県から県代表計60団体が出場した。

新型コロナウイルス感染防止のため、観客は午前、午後で入れ替えて入場数を制限。出演者も演奏後はすぐに会場を退出するなどの対策をとって実施された。

審査の結果、22団体が金賞に輝いた。このうち小学校部門を除く福井2、富山5の計7団体が北陸代表の座を射止め、3月20日に宮崎市である全国大会への出場を決めた。

（◎は北陸代表、☆は最優秀賞。数字は重奏数。フ=フルート、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、金=金管、木=木管、打=打楽器）

小学校

◇金賞 福井=☆神明（木3）、成器西（打4）▽富山=☆富山大付（混成5）、野村（管打4）

◇銀賞 福井=神明（金8）▽石川=大浦（管打7）▽富山=田中（ク3）

◇銅賞 石川=錦城（金7）、錦城（木5）

中学校

◇金賞 福井=中央（金8）、中央（ク4）▽石川=北辰（打6）▽富山=◎庄西（打5）、◎芳野（金8）、小杉（打6）、朝日（打3）、新湊南部（ク3）、新湊（フ3）

◇銀賞 福井=武生第六（管打7）、東陽（打7）、社（サ4）、上志比（木3）▽石川=北鳴（フ4）、美川（サ4）、西南部（金8）、金沢錦丘（打7）、寺井（打6）▽富山=芳野（ク8）、新湊（ク3）

◇銅賞 福井=春江（サ4）、鯖江（サ4）▽石川=金沢錦丘（フ4）、大徳（フ4）

高校

◇金賞 石川=金沢学院（ク8）▽富山=◎富山商（フ3）、◎高岡商（金8）、高岡商（ク4）、富山工（ク4）

◇銀賞 福井=武生商・武生商工（フ3）、武生東（ク5）、三国（打5）▽石川=金沢龍谷（フ4）、金沢龍谷（打5）▽富山=富山南（打5）

◇銅賞 福井=羽水（打7）、北陸（打8）▽石川=小松市立（サ4）、小松明峰（打8）

大学

◇金賞 ◎福井工大（金8）、富山高専（フ3）

◇銀賞 石川高専（管打8）

職場・一般

◇金賞 福井=◎ソノーレ・ウインドアンサンブル（木6）▽富山=◎ムジカグラート氷見（サ4）

◇銀賞 福井=モアローヴァ・アンサンブル（金7）▽石川=Ki-mama Saxophone Ensemble（サ4）、金沢クラリネットアンサンブル（ク4）▽富山=ムジカグラート氷見（ク3）、速星☆Friday’s（金8）

◇銅賞 福井=ソヌール・プティ・オルケストル（フ4）▽石川=小松市民吹奏楽団（ク3）