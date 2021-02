オーストラリアが1月1日、国歌の歌詞の一部を変えた。先住民(アボリジナルピープル)の歴史や文化を敬う象徴的な意味が込められ、世論も好意的だ。でも、なぜ今になって?(シドニー=小暮哲夫)

シドニーで1月7日、人気スポーツのクリケットの豪州代表がインド代表と対戦した。試合前に国歌を歌ったのは、ミュージカル俳優のステファニー・ジョーンズさん(27)。「間違えないように直前に何度も練習した」という部分は、冒頭にすぐ、やってきた。

「We are one and free」(私たちは一つで自由だ)。歌詞の1番の2行目で、昨年末までは「We are young and free」(私たちは若くて自由だ)だったところだ。

国歌をここで歌うことは昨年11月に決まっていたが、歌詞の変更は元日の政府発表まで知らなかった。新しい歌詞を披露する最初の大きなイベントとなり、「本当に名誉だ。先住民の文化の大切さを認めて、国民の団結を示すから」。

先住民の言葉で歌う試みも

英国王を元首とする豪州は1901年の豪連邦成立以来、英国の国歌「ゴッド・セーブ・ザ・クイーン」を国歌としてきたが、1984年にいまの国歌「アドバンス・オーストラリア・フェア」に変えた。

ただその歌詞は、1788年の英国の入植開始以降の歴史を反映した内容で、6万5千年以上前から住む先住民の多くの人々にとって、特に「若い国」という表現は受け入れがたいものだった。

歌詞を変えよう、という運動は…