第47回東海アンサンブルコンテスト（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が13日、静岡市の清水文化会館マリナートで開かれた。大学、中学校、職場一般、高校の4部門に、長野、岐阜、静岡、愛知、三重の5県から計49団体が参加。新型コロナウイルス対策のため、小学生の部はなく、無観客で事前提出の音源のみの審査となった。

金賞受賞団体から、中部学院大（サクソフォン四重奏）、浜松日体中（管打楽器八重奏）、浜松市立開成中（打楽器五重奏）、岐阜ブラスオルケスター（サクソフォン四重奏）、楽楽嬉音楽隊・岐阜（金管八重奏）、浜松聖星高（金管八重奏）、光ケ丘女子高（フルート四重奏）が3月20日に宮崎市である全国大会の代表に選ばれた。また、各部門の最優秀団体に朝日新聞社賞を贈った。

13日の結果は次の通り（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ト=トランペット。数字は重奏の数）

【大学】

◆金賞

◎中部学院（サ四、岐阜）=朝日新聞社賞

【中学校】

◆金賞

◎浜松日体（管打八）、浜松西高中等部（金八）、長野市立東北（ク五）、長野市立柳町（サ四）、鈴鹿市立千代崎（金八、三重）、◎浜松市立開成（打五）=朝日新聞社賞、小諸市立小諸東（打五、長野）

◆銀賞

豊橋市立吉田方（打三、愛知）、川越町立川越（金八、三重）、名古屋市立植田（打六）、静岡市立清水袖師（打三）、浜松市立南陽（ク五）、大垣市立西部（木八、岐阜）、長野市立東部（サ四）、碧南市立南（フ四、愛知）、飛騨市立神岡（打七、岐阜）、春日井市立西部（木八、愛知）、四日市市立南（管打八、三重）

◆銅賞

帝京大可児（フ三、岐阜）、四日市市立内部（木八、三重）、各務原市立鵜沼（金四、岐阜）

【職場一般】

◆金賞

◎岐阜ブラスオルケスター（サ四）=朝日新聞社賞、◎楽楽嬉音楽隊・岐阜（金八、岐阜）

◆銀賞

Ensemble Kit’s（金八、岐阜）、Mieサックスアンサンブル（サ四、三重）、白子ウインドシンフォニカ（サ三、三重）

◆銅賞

四日市吹奏楽団（金五、三重）

【高校】

◆金賞

浜松湖南（ク三）、松商学園（ク七、長野）、安城学園（打八、愛知）、◎浜松聖星（金八）、小諸（ト五、長野）、皇学館（木五、三重）、◎光ケ丘女子（フ四、愛知）=朝日新聞社賞、愛工大名電（木八、愛知）

◆銀賞

磐田北（サ四、静岡）、高山西（フ四、岐阜）、神戸（サ四、三重）、木曽川（フ三、愛知）、飯田（ク六、長野）、浜名（ク八、静岡）、岐阜（金八）、長野東（サ四）

◆銅賞

白子（金六、三重）、大垣商（金八、岐阜）、松阪（木八、三重）、焼津中央（打七、静岡）、各務原（サ四、岐阜）