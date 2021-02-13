第46回九州アンサンブルコンテスト（九州吹奏楽連盟、朝日新聞社など主催）が13日、宮崎市のメディキット県民文化センターで開幕した。初日は小学生、中学校の部に計50団体が出場。中学校の部の金賞のうち、福岡教育大学付属小倉中と佐賀市立昭栄中が、3月20日に宮崎市の同会場で開かれる全国大会へ推薦された。小学生の部では、金賞のうち宮崎市立大淀小が最優秀賞に選ばれた。

金賞は次の通り（金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート。数字は重奏の数）。

【小学生】

長崎大付属（管打10）、宮崎市立大淀（フ3）、五福風流街ウインズ（金7、熊本）、鹿児島市立谷山（管打7）、都城市立高城（管4、宮崎）

【中学校】

佐賀市立城南（管打8）、鹿児島市立武岡（金8）、福岡市立城南（ク5）、鹿児島市立坂元（管8）、福岡教育大学付属小倉（打5）、御船町立御船（打4、熊本）、久留米市立牟田山（管打8、福岡）、佐賀市立昭栄（サ3）、宮崎市立大淀（ク4）

銀賞、銅賞は次の通り。

【小学生】

◆銀賞 鹿児島市立西陵（管打9）、熊本市立麻生田（打5）、北中城村立北中城（金9、沖縄）、宜野湾市立嘉数（金10、沖縄）、天草市立本渡北（木10、熊本）、長崎市立山里（管打9）、ウインドアンサンブル荷揚（金5、大分）、南城市立大里南（管打8、沖縄）、薩摩川内市立永利（金4、鹿児島）、鹿児島市立東谷山（金6）

◆銅賞 嬉野市立嬉野（金10、佐賀）

【中学校】

◆銀賞 佐賀市立成章（管打8）、福岡市立博多（打3）、福岡県立門司学園（フ4）、鹿児島市立桜丘（ク4）、敬愛（打3、福岡）、福岡市立長丘（ク4）、大分市立原川（管打7）、大分市立鶴崎（木3）、都城市立高城（木4、宮崎）、時津町立時津（木7、長崎）、宮崎市立生目（サ3）、大野城市立御陵（サ3、福岡）、飯塚市立穂波西（打8、福岡）、北九州市立大谷（木3、福岡）、長崎大学付属（金3）、天草市立本渡（木8、熊本）、雲仙市立小浜（金4、長崎）、鹿島市立西部（打3、佐賀）、春日市立春日（金8、福岡）、北中城村立北中城（金8、沖縄）、長崎市立山里（金7）、沖縄市立宮里（ク7）、長崎市立淵（打4）

◆銅賞 浦添市立浦添（管打7、沖縄）、沖縄市立美里（金8）