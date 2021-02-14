第46回九州アンサンブルコンテスト（九州吹奏楽連盟、朝日新聞社など主催）の高校、大学、職場・一般の部が14日、宮崎市であり、計44団体が演奏を披露した。金賞受賞団体のうち、高校の部では玉名女子高校（熊本）、活水高校（長崎）、大学の部では日本経済大吹奏楽部（福岡）、職場・一般の部ではピエドゥプール（宮崎）、西区市民吹奏楽団（福岡）が、3月20日に宮崎市である全国大会へ推薦された。

金賞は次の通り（金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ホ=ホルン、ユ=ユーフォニアム。数字は重奏の数）。

【高校】

沖縄県立宮古（打5）、玉名女子（ク4、熊本）、沖縄県立那覇（金8）、佐賀学園（打8）、九州産業大付属九州（ク4、福岡）、活水（金8、長崎）、飯塚（打3、福岡）、鹿児島県立松陽（金8）、大分県立大分鶴崎（ク3）、鹿児島市立鹿児島玉龍（ホ3）、長崎県立西陵（ク4）、宮崎県立都城商（サ4）

【大学】

日本経済大吹奏楽部（木4、福岡）、活水女子大吹奏楽部（金8、長崎）

【職場・一般】

サムライブラスオルケスター（サ4、長崎）、ピエドゥプール（サ4、宮崎）、吹奏楽団「かごしま」（サ4）、西区市民吹奏楽団（木4、福岡）

銀賞は次の通り（銅賞は該当なし）。

【高校】

◆銀賞 大分中・高（フ4）、原田学園鹿児島情報（金8）、福岡県立門司学園（ク4）、北九州市立（ク4、福岡）、鎮西学院（ク4、長崎）、福岡県立修猷館（フ4）、長崎県立長崎北陽台（木8）、神村学園（ク4、鹿児島）、熊本県立熊本北（金8）、福岡県立小倉西（打4）、佐賀県立佐賀北（ク4）、宮崎県立妻（サ4）、宮崎県立都城泉ケ丘（サ4）、福岡県立青豊（ク3）、福岡県立嘉穂（ク8）、沖縄県立コザ（ク8）、大分県立芸術緑丘（フ4）、福岡県立京都（打4）

【大学】

◆銀賞 別府大学吹奏楽団（ク4、大分）

【職場・一般】

◆銀賞 Ensemble Chicago（ク3、熊本）、Blaze Symphonic Brass（管打8、佐賀）、ensemble douce（サ3、大分）、アンビシャス・ウィンドアンサンブル（サ4、福岡）、S’amuse ●（aに｀（重アクセント）付き） quatre（サ4、福岡）、Delusion Saxophone Quartet（サ4、熊本）、picoler saxophone quartet（サ3、沖縄）