第57回北海道管楽器個人コンテストと第52回北海道アンサンブルコンテスト（道吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が20日、札幌市のカナモトホールで始まった。今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事前に提出した動画による審査となった。アンサンブル中学校の部は遠軽町立南と釧路町立富原、大学の部は道教大函館が道代表に選ばれた。3月20日に宮崎市で開かれる全日本アンサンブルコンテストに出場する。20日の金賞は以下の通り（◎印は道代表）。

◇個人【中学校】只野佑奈（旭川緑が丘）、工藤春花（札幌北栄）、朝日空（芽室）、黒川芽実（木古内）、河合美詩（深川）【大学職場一般】根子七海（上磯吹奏楽団）

◇アンサンブル【中学校】北見光西（打楽器五重奏）、深川（木管八重奏）、◎遠軽南（金管八重奏）、北斗上磯（金管八重奏）、東神楽（木管八重奏）、札幌清田（木管八重奏）、札幌啓明（管打八重奏）、苫小牧明倫（クラリネット四重奏）、◎釧路富原（クラリネット四重奏）、北斗大野（サクソフォン四重奏）【大学】◎道教大函館（サクソフォン四重奏）