第57回北海道管楽器個人コンテストと第52回北海道アンサンブルコンテスト（道吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が21日、札幌市のカナモトホールで行われ、2日間の日程を終了した。アンサンブル高校の部は遠軽と遺愛女子、職場一般の部はEnsemble Spinelとヌーベルアンサンブルが道代表に選ばれた。3月20日に宮崎市で開かれる全日本アンサンブルコンテストに出場する。

21日の金賞は次の通り。（敬称略、◎は道代表）

◇個人【小学生】太田絢音（旭川永山）、佐久間春花（Pitter Patter Tooters）、藤沢拓杜（北斗上磯）【高校】猪飼優来（旭川北）、晴山優（苫小牧東）、後藤栞里（札幌大谷）、太田京伽（帯広大谷）、本谷美咲（遺愛女子）

◇アンサンブル【小学生】深川（クラリネット三重奏）、美幌（管打八重奏）、遠軽東（管打八重奏）、函館高丘（管打八重奏）、釧路昭和（金管五重奏）、北斗上磯（管打八重奏）【高校】北星学園大付属（木管三重奏）、札幌日大（金管八重奏）、◎遠軽（金管八重奏）、旭川商（サクソフォン四重奏）、◎遺愛女子（クラリネット八重奏）【職場一般】◎Ensemble Spinel（木管三重奏）、◎ヌーベルアンサンブル（サクソフォン四重奏）