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02月26日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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世界の優れたデジタル報道デザインを表彰するニュースデザイン協会（SND、本部・米国）の「ベスト・オブ・デジタル・デザイン」で、朝日新聞デジタルの特集「イラン 抵抗の三日月 謎の武装組織を追う」（http://t.asahi.com/weya）と、「ノモンハン 大戦の起点と終止符」（http://t.asahi.com/wh5f）が2020年の優秀賞を受賞した。朝日新聞社の入賞は8年連続。1700を超す応募があった。
「イラン 抵抗の三日月」は、謎に包まれるイラクの親イラン武装組織に迫った大型ルポ。「ノモンハン」は、日本軍と旧ソ連軍が衝突した事件を、世界史の枠組みから捉え直した。
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これまでの受賞作は以下の通り。
13年 「瀬戸内国際芸術祭 伊吹島」（優秀賞）
http://www.asahi.com/culture/art/setogei/ibukijima/
14年 「待機児童問題」（優秀賞）
http://www.asahi.com/special/taikijido/
15年 「築地 時代の台所」（銀賞）
https://www.asahi.com/special/tsukiji/
16年 「#51=3000 イチローMLB3000安打」（優秀賞）
https://www.asahi.com/special/ichiro/3000/
17年 「永世七冠 羽生善治」（優秀賞）
https://www.asahi.com/shougi/eiseinanakan/
17年 「住み続けたい島へ SDGs 島の人たちと考えた」（優秀賞）
https://www.asahi.com/special/sdgs/amacho/
18年 「SPIN THE DREAM 夢をつむぐ 羽生結弦」（銅賞）
https://www.asahi.com/olympics/2018/special/hanyu-dream/
19年 「NICK 私がたどり着いた日本」（優秀賞）
https://www.asahi.com/special/nick-fazekas/
19年 「タイムスリップ武士」（優秀賞）
https://www.asahi.com/video/articles/ASM9665J7M96UEHF00P.html
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