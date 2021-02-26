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　世界の優れたデジタル報道デザインを表彰するニュースデザイン協会（SND、本部・米国）の「ベスト・オブ・デジタル・デザイン」で、朝日新聞デジタルの特集「イラン　抵抗の三日月　謎の武装組織を追う」（http://t.asahi.com/weya別ウインドウで開きます）と、「ノモンハン　大戦の起点と終止符」（http://t.asahi.com/wh5f別ウインドウで開きます）が2020年の優秀賞を受賞した。朝日新聞社の入賞は8年連続。1700を超す応募があった。

　「イラン　抵抗の三日月」は、謎に包まれるイラクの親イラン武装組織に迫った大型ルポ。「ノモンハン」は、日本軍と旧ソ連軍が衝突した事件を、世界史の枠組みから捉え直した。

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　これまでの受賞作は以下の通り。

13年　「瀬戸内国際芸術祭　伊吹島」（優秀賞）

http://www.asahi.com/culture/art/setogei/ibukijima/

14年　「待機児童問題」（優秀賞）

http://www.asahi.com/special/taikijido/

15年　「築地　時代の台所」（銀賞）

https://www.asahi.com/special/tsukiji/

16年　「#51=3000　イチローMLB3000安打」（優秀賞）

https://www.asahi.com/special/ichiro/3000/

17年　「永世七冠　羽生善治」（優秀賞）

https://www.asahi.com/shougi/eiseinanakan/

17年　「住み続けたい島へ　SDGs　島の人たちと考えた」（優秀賞）

https://www.asahi.com/special/sdgs/amacho/

18年　「SPIN　THE　DREAM　夢をつむぐ　羽生結弦」（銅賞）

https://www.asahi.com/olympics/2018/special/hanyu-dream/

19年　「NICK　私がたどり着いた日本」（優秀賞）

https://www.asahi.com/special/nick-fazekas/

19年　「タイムスリップ武士」（優秀賞）

https://www.asahi.com/video/articles/ASM9665J7M96UEHF00P.html