写真・図版参院予算委に出席する武田良太総務相（左）と谷脇康彦・前総務審議官=2021年3月8日午前10時25分、恵原弘太郎撮影

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　総務省幹部らがNTT側から接待されたと報じられた問題で、総務省は8日、調査の中間報告を公表した。谷脇康彦・総務審議官と巻口英司・国際戦略局長が、少なくとも2018～20年に4回にわたって計15万円超の接待を受けていた。NTT側からの接待の飲食費と相手、自己負担の有無の一覧は次の通り。

NTT側からの接待の飲食費と相手

※総務省発表の資料から作成

●谷脇康彦・総務審議官

18年9月4日:1人分の飲食費6万480円（自己負担なし）、会食相手はNTT相談役ら2人

18年9月20日:1万7431円（自己負担なし）、NTT澤田純社長ら2人

20年7月3日:2万8941円（5千円）、NTTデータ相談役ら2人と外務省幹部

　　　→大臣官房付に更迭

●巻口英司・国際戦略局長

20年6月4日:4万8165円（自己負担1万円）、NTT澤田社長ら2人と山田真貴子・前内閣広報官（当時総務審議官）、3千円の土産付き

　　　→山田氏は退職済みで調査対象外