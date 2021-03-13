第43回朝日アマチュア将棋名人戦全国大会（朝日新聞社主催、日本将棋連盟後援、日本アマチュア将棋連盟協力）が13日、東京都港区のチサンホテル浜松町で始まり、4強が決まった。

大会は昨年3月に予定されていたが、コロナ禍で1年延期された。4強は、信越ブロックの奥村龍馬選手（36）、首都圏ブロックの菊地裕太選手（37）、富士ブロックの山岸亮平選手（23）、関西ブロックの福間健太選手（32）。14日に準決勝・決勝があり、優勝者は横山大樹・朝日アマ名人（30）と6月に三番勝負を戦う。8強入りの選手はプロ公式戦の第15回朝日杯将棋オープン戦（朝日新聞社主催）に出場できる。

13日の結果は次の通り。（前者が勝ち、敬称略）

【1回戦】長岡俊勝（首都圏）=不戦勝▽奥村龍馬（信越）―鷲塚達也（北陸）▽浅倉孝幸（北関東）―長谷川大地（中国）▽中拓海（関西）―鈴木肇（首都圏）▽中村幸佑（四国）―小野内一八（南東北）▽菊地裕太（首都圏）―木村孝太郎（関西）▽竹田健人（北海道）―桜井英孝（関西）▽井上輝彦（東海）―竹下貴重（首都圏）▽城戸純希（北部九州）―日高啓道（首都圏）▽神内行人（四国）―小野ゆかり（女性）▽本間瑞生（西東北）―平野眞三（関西）▽山岸亮平（富士）―羽仁豊（中国）▽小林康太郎（首都圏）―山田和省（南部九州）▽渡辺俊雄（北海道）=不戦勝▽杉野友輔（東海）―清水上徹（首都圏）▽福間健太（関西）―船橋隆一（北東北）

【2回戦】奥村―長岡▽浅倉―中▽菊地―中村▽竹田―井上▽神内―城戸▽山岸―本間▽小林―渡辺▽福間―杉野

【準々決勝】奥村―浅倉▽菊地―竹田▽山岸―神内▽福間―小林

※西谷明雄（北部九州）、橋嵜卓万（山陰）は出場辞退。