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03月21日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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中井なつみ、栗田優美、浜田知宏
今年4月の入園に向けて認可保育園に申し込んだものの、1次選考で落選した子どもが全国の主要55自治体で4万人を超えたことが朝日新聞の調査でわかった。
落選率が最も高かったのは、沖縄県八重瀬町で42%。東京都港区、兵庫県尼崎市も4割を超えた。
平均で23%と前年より微減にとどまり、施設整備が進むものの、ミスマッチなどでいまだ一部で「狭き門」が続く実態がわかった。
調査は政令指定都市と東京23区、昨春の待機児童数が100人を超えた自治体に実施した。各地の落選率は次の通り（いずれも1次選考時点）。
申込者数 落選率
札幌市 7312 28%
仙台市 5172 17%
さいたま市 9532 24%
千葉市 3845 16%
横浜市 17837 24%
川崎市 10501 26%
相模原市 3206 23%
新潟市 4180 4%
静岡市 2060 13%
浜松市 2536 28%
名古屋市 回答せず
京都市 6223 14%
大阪市 14531 26%
堺市 4973 19%※転園含む
神戸市 7907 26%
岡山市 4988 25%
広島市 3485 回答せず
北九州市 2761 回答せず
福岡市 7655 13%
熊本市 3790 26%
政令指定市計122494 22%
千代田区 408 13%
中央区 1690 31%
港区 1494 40%
新宿区 1741 22%
文京区 1967 22%
台東区 1455 33%※転園含む
墨田区 1992 19%
江東区 3897 22%
品川区 3915 33%
目黒区 1856 19%
大田区 4865 22%
世田谷区 6015 35%
渋谷区 1477 21%
中野区 1731 20%
杉並区 3932 21%
豊島区 1331 17%
北区 2346 17%
荒川区 1435 19%
板橋区 3171 20%
練馬区 4704 21%
足立区 3234 22%
葛飾区 2449 15%
江戸川区 4450 26%
23区計 61555 24%
小平市 1331 36%
調布市 1781 25%
船橋市 3570 23%※転園含む
町田市 2277 19%
宝塚市 1556 回答せず
尼崎市 2410 40%
西宮市 3043 35%
明石市 回答せず
姫路市 2848 32%
福津市 519 15%
筑紫野市 2374 回答せず ※継続・転園含む
鹿児島市 3435 34%※転園含む
那覇市 2637 21%
沖縄市 1398 25%
八重瀬町 527 42%
豊見城市 3401 9%※継続・転園含む
南城市 578 27%
南風原町 698 20%
100人以上計 34383 26%
合計 218432 23%
※申込者数の合計と落選率の平均は、回答がなかった自治体を除いて計算（中井なつみ、栗田優美、浜田知宏）
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