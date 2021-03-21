写真・図版認可保育園では、0歳児3人につき1人の保育士の配置が求められているが、独自に上回る配置をする園も多い=東京都板橋区のわかたけかなえ保育園

  • 写真・図版
  • 写真・図版
[PR]

　今年4月の入園に向けて認可保育園に申し込んだものの、1次選考で落選した子どもが全国の主要55自治体で4万人を超えたことが朝日新聞の調査でわかった。

　落選率が最も高かったのは、沖縄県八重瀬町で42%。東京都港区、兵庫県尼崎市も4割を超えた。

　平均で23%と前年より微減にとどまり、施設整備が進むものの、ミスマッチなどでいまだ一部で「狭き門」が続く実態がわかった。

　調査は政令指定都市と東京23区、昨春の待機児童数が100人を超えた自治体に実施した。各地の落選率は次の通り（いずれも1次選考時点）。

　　　　　　申込者数　落選率

札幌市　　　7312　　28%

仙台市　　　5172　　17%

さいたま市　9532　　24%

千葉市　　　3845　　16%

横浜市　　　17837　24%

川崎市　　　10501　26%

相模原市　　3206　　23%

新潟市　　　4180　　4%

静岡市　　　2060　　13%

浜松市　　　2536　　28%

名古屋市　回答せず

京都市　　　6223　　14%

大阪市　　　14531　26%

堺市　　　　4973　　19%※転園含む

神戸市　　　7907　　26%

岡山市　　　4988　　25%

広島市　　　3485　回答せず

北九州市　　2761　回答せず　

福岡市　　　7655　　13%

熊本市　　　3790　　26%

政令指定市計122494　22%

千代田区　　408　　　13%

中央区　　　1690　　31%

港区　　　　1494　　40%

新宿区　　　1741　　22%

文京区　　　1967　　22%

台東区　　　1455　　33%※転園含む

墨田区　　　1992　　19%

江東区　　　3897　　22%

品川区　　　3915　　33%

目黒区　　　1856　　19%

大田区　　　4865　　22%

世田谷区　　6015　　35%

渋谷区　　　1477　　21%

中野区　　　1731　　20%

杉並区　　　3932　　21%

豊島区　　　1331　　17%

北区　　　　2346　　17%

荒川区　　　1435　　19%

板橋区　　　3171　　20%

練馬区　　　4704　　21%

足立区　　　3234　　22%

葛飾区　　　2449　　15%

江戸川区　　4450　　26%

23区計　61555　　24%

小平市　　　1331　　36%

調布市　　　1781　　25%

船橋市　　　3570　　23%※転園含む

町田市　　　2277　　19%

宝塚市　　　1556　回答せず

尼崎市　　　2410　　40%

西宮市　　　3043　　35%

明石市　　　回答せず　

姫路市　　　2848　　32%

福津市　　　519　　　15%

筑紫野市　　2374　回答せず　※継続・転園含む

鹿児島市　　3435　　34%※転園含む

那覇市　　　2637　　21%

沖縄市　　　1398　　25%

八重瀬町　　527　　　42%

豊見城市　　3401　　9%※継続・転園含む

南城市　　　578　　　27%

南風原町　　698　　　20%

100人以上計　34383　　26%

合計　　　218432　23%

※申込者数の合計と落選率の平均は、回答がなかった自治体を除いて計算（中井なつみ、栗田優美、浜田知宏）