今年4月の入園に向けて認可保育園に申し込んだものの、1次選考で落選した子どもが全国の主要55自治体で4万人を超えたことが朝日新聞の調査でわかった。

落選率が最も高かったのは、沖縄県八重瀬町で42%。東京都港区、兵庫県尼崎市も4割を超えた。

平均で23%と前年より微減にとどまり、施設整備が進むものの、ミスマッチなどでいまだ一部で「狭き門」が続く実態がわかった。

調査は政令指定都市と東京23区、昨春の待機児童数が100人を超えた自治体に実施した。各地の落選率は次の通り（いずれも1次選考時点）。

申込者数 落選率

札幌市 7312 28%

仙台市 5172 17%

さいたま市 9532 24%

千葉市 3845 16%

横浜市 17837 24%

川崎市 10501 26%

相模原市 3206 23%

新潟市 4180 4%

静岡市 2060 13%

浜松市 2536 28%

名古屋市 回答せず

京都市 6223 14%

大阪市 14531 26%

堺市 4973 19%※転園含む

神戸市 7907 26%

岡山市 4988 25%

広島市 3485 回答せず

北九州市 2761 回答せず

福岡市 7655 13%

熊本市 3790 26%

政令指定市計122494 22%

千代田区 408 13%

中央区 1690 31%

港区 1494 40%

新宿区 1741 22%

文京区 1967 22%

台東区 1455 33%※転園含む

墨田区 1992 19%

江東区 3897 22%

品川区 3915 33%

目黒区 1856 19%

大田区 4865 22%

世田谷区 6015 35%

渋谷区 1477 21%

中野区 1731 20%

杉並区 3932 21%

豊島区 1331 17%

北区 2346 17%

荒川区 1435 19%

板橋区 3171 20%

練馬区 4704 21%

足立区 3234 22%

葛飾区 2449 15%

江戸川区 4450 26%

23区計 61555 24%

小平市 1331 36%

調布市 1781 25%

船橋市 3570 23%※転園含む

町田市 2277 19%

宝塚市 1556 回答せず

尼崎市 2410 40%

西宮市 3043 35%

明石市 回答せず

姫路市 2848 32%

福津市 519 15%

筑紫野市 2374 回答せず ※継続・転園含む

鹿児島市 3435 34%※転園含む

那覇市 2637 21%

沖縄市 1398 25%

八重瀬町 527 42%

豊見城市 3401 9%※継続・転園含む

南城市 578 27%

南風原町 698 20%

100人以上計 34383 26%

合計 218432 23%

※申込者数の合計と落選率の平均は、回答がなかった自治体を除いて計算（中井なつみ、栗田優美、浜田知宏）