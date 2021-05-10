NTT、200自治体で発信制限の可能性　接種予約巡り

新型コロナウイルス

山本知弘

写真・図版NTTの看板

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　新型コロナウイルスのワクチン接種の予約が本格化していることを受け、NTT東日本、西日本は10日昼、通信を一時制限する可能性がある約200自治体を公表した。予約受付の番号に電話が集中したとき、回線が全体的に渋滞するのを避けるため、申込者からの発信を制限する。

　予約番号に固定電話や携帯電話からかけようとしても、集中しているときはつながりにくくなる。「ただいま電話が混みあっています」といった音声が流れることが想定される。

　NTT東日本と西日本は、自治体が公表している接種予約の情報から対象を抽出した。このリスト以外の自治体の予約番号でも、通信が急増するところがあれば、発信を制限する可能性がある。具体的な通信制限の状況は発表していない。

　NTT東日本は「つながらない場合には時間をおいてかけ直すか、ネットなどの代替手段を活用してほしい」としている。（山本知弘）

NTT東日本管内の自治体

【北海道】函館市滝川市北広島市北斗市▽森町▽美瑛町▽松前町▽広尾町▽浦幌町▽中富良野町▽様似町

青森県】むつ市▽つがる市▽おいらせ町

岩手県】滝沢市▽軽米町

山形県米沢市鶴岡市▽山辺町

福島県福島市会津若松市本宮市三春町鏡石町▽古殿町

茨城県結城市笠間市ひたちなか市▽美浦村▽阿見町坂東市鉾田市つくばみらい市行方市城里町八千代町

栃木県日光市▽高根沢町▽野木町益子町▽那珂川町

群馬県伊勢崎市安中市

埼玉県さいたま市上尾市越谷市入間市▽朝霞市▽新座市久喜市八潮市幸手市狭山市羽生市和光市川島町▽鳩山町

千葉県館山市習志野市我孫子市四街道市木更津市▽柏市▽野田市富里市▽栄町

東京都千代田区▽港区▽渋谷区中野区板橋区三鷹市青梅市東久留米市羽村市▽三宅村

神奈川県横浜市藤沢市横須賀市鎌倉市厚木市座間市綾瀬市南足柄市▽清川村

新潟県柏崎市▽燕市▽魚沼市

山梨県】韮崎市▽笛吹市上野原市▽市川三郷町

長野県上田市佐久市▽喬木村

NTT西日本管内の自治体

富山県】滑川市▽朝日町

石川県】中能登町▽七尾市輪島市

福井県】美浜町▽鯖江市

岐阜県恵那市養老町

静岡県伊豆市伊東市磐田市御前崎市河津町▽函南町▽静岡市富士市

愛知県一宮市岡崎市春日井市豊川市▽阿久比町▽稲沢市▽江南市津島市北名古屋市弥富市

滋賀県近江八幡市彦根市

京都府亀岡市木津川市京都市▽八幡市▽向日市

大阪府河内長野市▽堺市▽門真市高石市

兵庫県赤穂市尼崎市宝塚市

奈良県】川西町

和歌山県海南市由良町

鳥取県】琴浦町▽湯梨浜町倉吉市日南町米子市

島根県安来市

岡山県吉備中央町真庭市井原市岡山市笠岡市鏡野町高梁市▽新見市▽瀬戸内市赤磐市浅口市倉敷市早島町総社市津山市備前市美作市▽矢掛町▽里庄町

広島県江田島市福山市海田町

山口県下関市防府市

香川県】多度津町

愛媛県今治市宇和島市西条市松山市

高知県】いの町▽越知町▽高知市南国市

福岡県宮若市▽みやこ町▽芦屋町▽大川市▽筑後市▽那珂川市▽八女市

佐賀県】みやき町

長崎県島原市平戸市佐世保市

熊本県益城町▽菊陽町▽小国町▽西原村▽宇土市荒尾市南阿蘇村

大分県大分市

宮崎県新富町都城市日向市日南市

沖縄県宜野湾市

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