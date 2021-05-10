NTT、200自治体で発信制限の可能性 接種予約巡り
新型コロナウイルスのワクチン接種の予約が本格化していることを受け、NTT東日本、西日本は10日昼、通信を一時制限する可能性がある約200自治体を公表した。予約受付の番号に電話が集中したとき、回線が全体的に渋滞するのを避けるため、申込者からの発信を制限する。
予約番号に固定電話や携帯電話からかけようとしても、集中しているときはつながりにくくなる。「ただいま電話が混みあっています」といった音声が流れることが想定される。
NTT東日本と西日本は、自治体が公表している接種予約の情報から対象を抽出した。このリスト以外の自治体の予約番号でも、通信が急増するところがあれば、発信を制限する可能性がある。具体的な通信制限の状況は発表していない。
NTT東日本は「つながらない場合には時間をおいてかけ直すか、ネットなどの代替手段を活用してほしい」としている。（山本知弘）
NTT東日本管内の自治体
【北海道】函館市▽滝川市▽北広島市▽北斗市▽森町▽美瑛町▽松前町▽広尾町▽浦幌町▽中富良野町▽様似町
【岩手県】滝沢市▽軽米町
【福島県】福島市▽会津若松市▽本宮市▽三春町▽鏡石町▽古殿町
【茨城県】結城市▽笠間市▽ひたちなか市▽美浦村▽阿見町▽坂東市▽鉾田市▽つくばみらい市▽行方市▽城里町▽八千代町
【埼玉県】さいたま市▽上尾市▽越谷市▽入間市▽朝霞市▽新座市▽久喜市▽八潮市▽幸手市▽狭山市▽羽生市▽和光市▽川島町▽鳩山町
【千葉県】館山市▽習志野市▽我孫子市▽四街道市▽木更津市▽柏市▽野田市▽富里市▽栄町
【東京都】千代田区▽港区▽渋谷区▽中野区▽板橋区▽三鷹市▽青梅市▽東久留米市▽羽村市▽三宅村
【神奈川県】横浜市▽藤沢市▽横須賀市▽鎌倉市▽厚木市▽座間市▽綾瀬市▽南足柄市▽清川村
NTT西日本管内の自治体
【富山県】滑川市▽朝日町
【静岡県】伊豆市▽伊東市▽磐田市▽御前崎市▽河津町▽函南町▽静岡市▽富士市
【愛知県】一宮市▽岡崎市▽春日井市▽豊川市▽阿久比町▽稲沢市▽江南市▽津島市▽北名古屋市▽弥富市
【奈良県】川西町
【岡山県】吉備中央町▽真庭市▽井原市▽岡山市▽笠岡市▽鏡野町▽高梁市▽新見市▽瀬戸内市▽赤磐市▽浅口市▽倉敷市▽早島町▽総社市▽津山市▽備前市▽美作市▽矢掛町▽里庄町
【香川県】多度津町
【福岡県】宮若市▽みやこ町▽芦屋町▽大川市▽筑後市▽那珂川市▽八女市
【佐賀県】みやき町
【熊本県】益城町▽菊陽町▽小国町▽西原村▽宇土市▽荒尾市▽南阿蘇村
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