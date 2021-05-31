天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

宮内庁は5月31日～6月6日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻、眞子さま、佳子さまは6月3日、五條堀孝・アブドラ国王科学技術大学特別栄誉教授らから、新型コロナウイルスについての説明を受ける（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

6/1（火）

秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（赴任キューバ大使夫妻面会）

6/2（水）

秋篠宮ご夫妻 宮邸（青年海外協力隊、海外協力隊及び日系社会青年海外協力隊・令和3年度駒ケ根訓練所第1次隊派遣隊員面会）

秋篠宮ご夫妻 宮邸（青年海外協力隊及び海外協力隊員・令和3年度二本松訓練所第1次隊派遣隊員面会）

6/3（木）

秋篠宮ご夫妻、眞子さま、佳子さま 宮邸（アブドラ国王科学技術大学特別栄誉教授らからオンライン説明）

高円宮家

6/2（水）

久子さま 宮邸（日本アジア協会理事長ら面会）

6/4（金）

久子さま 宮邸（離任カナダ大使夫妻面会）