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日本高校野球連盟と朝日新聞社は、高校野球の育成と発展に尽くした指導者を表彰する「育成功労賞」の受賞者49人を決め、7日発表した。

進学校の秋田を春4回、夏3回、甲子園へ導いた小野巧さん、県立での指導を続け小山（おやま）（栃木）で夏の甲子園に出場した中田憲一さん、京都成章を率いて第80回全国選手権大会（1998年）準優勝の奥本保昭さん、那覇商の監督として94年に春夏連続の甲子園出場を果たした神山昂（たかし）さんらが選ばれた。

対象は野球部（軟式を含む）の監督か部長を原則として20年以上務めた指導者。各都道府県高野連の推薦を受けて選出した（北海道、東京は2人ずつ）。

今回選ばれた49人のうち8人を8月15日、阪神甲子園球場で表彰し、昨年選ばれた受賞者のうち8人も、今夏の第103回全国選手権大会に招待する予定。ただし新型コロナウイルスの感染状況によっては、表彰・招待を見送ることがある。

受賞者は次のみなさん。

北海道 小中政秀（61、北見商）、鳥谷部好夫（66、札幌南陵）▽青森 古川秀彦（63、青森北）▽岩手 青柳伸二（62、水沢）▽秋田 小野巧（66、秋田）▽山形 佐藤佳彦（66、蔵王）▽宮城 阿部輝昭（61、石巻北）▽福島 酒井良雄（66、相馬東）▽茨城 黒須計（61、古河三）▽栃木 中田憲一（60、鹿沼）▽群馬 小林裕二（61、藤岡工）▽埼玉 西沢達（59、入間向陽）▽山梨 渡辺文人（73、横芝敬愛）▽千葉 真弓旭（61、銚子商）▽東京 杉山真司（57、鷺宮）、末吉辰（69、大森工）▽神奈川 武藤周二（61、日大藤沢）▽長野 松島晃（62、下伊那農）▽新潟 小林信裕（60、新発田商）▽富山 中山訓良（56、石動）▽石川 和泉雅彦（61、金沢二水）▽福井 矢野領一（55、丹南）▽静岡 塩川光史（58、富士宮北）▽愛知 伊藤誠（故人、愛工大名電）▽岐阜 川本勇（59、大垣南）▽三重 福森正文（67、津東）▽滋賀 今井義尚（61、彦根東）▽京都 奥本保昭（60、塔南）▽奈良 吉岡健蔵（60、平城）▽和歌山 田伏政昭（61、桐蔭）▽大阪 竹谷周久（61、初芝立命館）▽兵庫 野口哲司（60、洲本）▽岡山 宮武一士（故人、岡山大安寺）▽鳥取 岩崎浩（54、米子工）▽広島 松本正二（66、福山工）▽島根 植田悟（49、平田）▽山口 栗林正和（62、徳山）▽香川 多木教雄（61、高松南）▽愛媛 阿部博文（58、松山西）▽徳島 坂東徹（82、徳島商）▽高知 楠目博之（63、土佐）▽福岡 幾竹裕之（61、福島）▽佐賀 鷹巣聡（65、敬徳）▽長崎 西口博之（60、長崎商）▽熊本 引地浩志（59、南稜）▽大分 後藤寛二（60、日田林工）▽宮崎 岡元孝志（68、都城農）▽鹿児島 西木場隆郎（77、垂水）▽沖縄 神山昂（69、未来沖縄）

（かっこ内は年齢と、野球部長または監督として現在もしくは最終在籍の高校）