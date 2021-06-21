天皇陛下、水と災害に関する会合で講演　21～27日

写真・図版世界水フォーラムの「水と災害」をテーマにした会合で、基調講演する皇太子時代の天皇陛下=2018年3月、ブラジリア

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　天皇皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は6月21～27日の予定を発表した。天皇陛下は25日、国連本部で開かれる「第5回国連水と災害に関する特別会合」にオンラインで出席し、基調講演する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇皇后両陛下、愛子さま

6/25（金）

天皇陛下　赤坂御所（第5回国連水と災害に関する特別会合にオンライン出席）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

6/21（月）

秋篠宮さま　宮邸（日本植物園協会第56回大会にオンライン出席）

6/22（火）

秋篠宮さま　宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）

紀子さま　赤坂東邸（日本栄養士会代表理事・会長から説明）

6/25（金）

秋篠宮ご夫妻、眞子さま、佳子さま　場所未定（厚生労働省子ども家庭局長、文部科学省初等中等教育局長から説明）

三笠宮家

6/23（水）

彬子さま　京都産業大（国際葬儀連盟創立50周年記念第16回日本大会並びに全日本葬祭業協同組合連合会創立65周年記念全国大会にオンライン参加）

高円宮家

6/22（火）

久子さま　宮邸（日本サッカー協会会長と面会）