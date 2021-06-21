天皇陛下、水と災害に関する会合で講演 21～27日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は6月21～27日の予定を発表した。天皇陛下は25日、国連本部で開かれる「第5回国連水と災害に関する特別会合」にオンラインで出席し、基調講演する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
6/25（金）
天皇陛下 赤坂御所（第5回国連水と災害に関する特別会合にオンライン出席）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
6/21（月）
秋篠宮さま 宮邸（日本植物園協会第56回大会にオンライン出席）
6/22（火）
秋篠宮さま 宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）
紀子さま 赤坂東邸（日本栄養士会代表理事・会長から説明）
6/25（金）
秋篠宮ご夫妻、眞子さま、佳子さま 場所未定（厚生労働省子ども家庭局長、文部科学省初等中等教育局長から説明）
三笠宮家
6/23（水）
彬子さま 京都産業大（国際葬儀連盟創立50周年記念第16回日本大会並びに全日本葬祭業協同組合連合会創立65周年記念全国大会にオンライン参加）
高円宮家
6/22（火）
久子さま 宮邸（日本サッカー協会会長と面会）