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来春の第80期将棋名人戦七番勝負（朝日新聞社、毎日新聞社主催）での渡辺明名人（37）=棋王、王将と合わせ三冠=への挑戦権を、実力トップ10のA級棋士が総当たりのリーグ戦で争う「第80期将棋名人戦・A級順位戦」の1回戦の最後の対局として、山崎（やまさき）隆之八段（40）―斎藤慎太郎八段（28）戦が2日、大阪市福島区の関西将棋会館で指された。後手番の斎藤八段が96手で勝利。前期名人挑戦者の斎藤八段が、今期A級も白星発進という好スタートを切った。

1回戦の5局の結果、10棋士の成績は以下の通り（棋士の氏名の前の○囲みの数字は、今期A級順位戦での順位。氏名の後のマルカッコ内の数字は、2021年7月2日現在の年齢）。

【1勝0敗】①斎藤八段、②豊島（とよしま）将之竜王（31）=叡王と合わせ二冠=、④糸谷（いとだに）哲郎八段（32）、⑧羽生（はぶ）善治九段（50）、⑨永瀬拓矢王座（28）

【0勝1敗】③広瀬章人（あきひと）八段（34）、⑤菅井竜也八段（29）、⑥佐藤康光九段（51）、⑦佐藤天彦（あまひこ）九段（33）、⑩山崎八段（佐藤圭司）