秋篠宮さま、総文祭をオンライン視聴 26日～8月1日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は7月26日～8月1日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻は7月31日、和歌山県で始まる全国高校総合文化祭開会式を、オンラインで視聴する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
7/26（月）
秋篠宮さま 宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）
7/27（火）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（外務省国際法局長から説明）
7/28（水）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（青年海外協力隊、海外協力隊及び日系社会青年海外協力隊とオンライン面会）
7/30（金）
秋篠宮ご夫妻、眞子さま、佳子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）
7/31（土）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（第45回全国高校総合文化祭紀の国わかやま総文2021総合開会式をオンライン視聴）
8/1（日）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（第45回全国高校総合文化祭紀の国わかやま総文2021会場をオンライン訪問）
三笠宮家
7/30（金）
彬子さま 伏見桃山陵（明治天皇山陵例祭の儀）
瑶子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）
7/31（土）
彬子さま 京都府立医科大学（日本法歯科医学会第15回学術大会開会式）
高円宮家
7/29（木）
久子さま 大手町サンケイプラザ（第38回産経国際書展贈賞式及び懇談会）7/30（金）
久子さま、承子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）