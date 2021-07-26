秋篠宮さま、総文祭をオンライン視聴　26日～8月1日

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2019年の全国高校総合文化祭で、特別支援学校部門のステージ発表に出席した秋篠宮ご夫妻=佐賀市
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は7月26日～8月1日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻は7月31日、和歌山県で始まる全国高校総合文化祭開会式を、オンラインで視聴する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

7/26（月）

秋篠宮さま　宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）

7/27（火）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（外務省国際法局長から説明）

7/28（水）

秋篠宮ご夫妻　宮邸（青年海外協力隊、海外協力隊及び日系社会青年海外協力隊とオンライン面会）

7/30（金）

秋篠宮ご夫妻、眞子さま、佳子さま　皇霊殿（明治天皇例祭の儀）

7/31（土）

秋篠宮ご夫妻　宮邸（第45回全国高校総合文化祭紀の国わかやま総文2021総合開会式をオンライン視聴）

8/1（日）

秋篠宮ご夫妻　宮邸（第45回全国高校総合文化祭紀の国わかやま総文2021会場をオンライン訪問）

三笠宮家

7/30（金）

彬子さま　伏見桃山陵（明治天皇山陵例祭の儀）

瑶子さま　皇霊殿（明治天皇例祭の儀）

7/31（土）

彬子さま　京都府立医科大学（日本法歯科医学会第15回学術大会開会式）

高円宮家

7/29（木）

久子さま　大手町サンケイプラザ（第38回産経国際書展贈賞式及び懇談会）7/30（金）

久子さま、承子さま　皇霊殿（明治天皇例祭の儀）