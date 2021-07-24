三宅宏実、池江璃花子、渡名喜風南ら登場　24日の放送予定

写真・図版
卓球の競技が始まり、手袋をして球を拾う試合スタッフ=2021年7月24日午前、東京体育館、長島一浩撮影
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【NHK】

後1:50　重量挙げ「女子49キロ級」▽3x3バスケットボール・女子予選「日本×ROC」「日本×ルーマニア」録画

後4:55　柔道・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝「女子48キロ級」「男子60キロ級」

後6:00　バドミントン「女子複」▽サッカー・女子予選「日本×イギリス」　Eテレ

夜7:30　サッカー・女子予選「日本×イギリス」

夜7:30　3x3バスケットボール・男子予選「日本×ポーランド」録画▽ソフトボール・予選「日本×イタリア」▽3x3バスケットボール・男子予選「日本×ベルギー」　Eテレ

夜10:00　競泳・予選「男子400メートル個人メドレー」「女子400メートル個人メドレー」「女子100メートルバタフライ」「男子400メートル自由形」「男子100メートル平泳ぎ」「女子4×100メートルリレー」録画

夜10:30　デイリーハイライト

【BS1】

後2:20　アーチェリー「混合団体」録画

後3:30　卓球「混合複1回戦」録画

後4:15　バレーボール・男子予選「日本×ベネズエラ」

後6:10　3x3バスケットボール・女子予選「日本×ROC」録画

後6:55　競泳・予選「男子400メートル個人メドレー」「女子100メートルバタフライ」「男子400メートル自由形」「女子400メートル個人メドレー」「男子100メートル平泳ぎ」「女子4×100メートルリレー」

夜9:10　ハンドボール・男子予選「日本×デンマーク

夜11:10　テニス「男子単1回戦」「女子単1回戦」録画

深0:30　柔道「女子48キロ級」「男子60キロ級」録画

深2:00　バドミントン・予選録画

深3:00　テコンドー「女子49キロ級」「男子58キロ級」録画

深4:00　ボクシング録画

深4:45　自転車「男子ロードレース」録画

【民放地上波

後2:00　卓球「男子単1回戦」「女子単1回戦」　フジ系

後2:30　アーチェリー「混合団体」　朝日系

後4:25　バレーボール・男子予選「日本×ベネズエラ」　朝日系

夜7:00　競泳・予選「男子400メートル個人メドレー」「女子100メートルバタフライ」「男子400メートル自由形」「女子400メートル個人メドレー」「男子100メートル平泳ぎ」「女子4×100メートルリレー」　朝日系

夜7:00　ソフトボール・予選「日本×イタリア」　フジ系

夜11:00　東京五輪プレミアム　朝日系（予定は変更になることがあります）