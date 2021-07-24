三宅宏実、池江璃花子、渡名喜風南ら登場 24日の放送予定
【NHK】
後1:50 重量挙げ「女子49キロ級」▽3x3バスケットボール・女子予選「日本×ROC」「日本×ルーマニア」録画
後4:55 柔道・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝「女子48キロ級」「男子60キロ級」
後6:00 バドミントン「女子複」▽サッカー・女子予選「日本×イギリス」 Eテレ
夜7:30 サッカー・女子予選「日本×イギリス」
夜7:30 3x3バスケットボール・男子予選「日本×ポーランド」録画▽ソフトボール・予選「日本×イタリア」▽3x3バスケットボール・男子予選「日本×ベルギー」 Eテレ
夜10:00 競泳・予選「男子400メートル個人メドレー」「女子400メートル個人メドレー」「女子100メートルバタフライ」「男子400メートル自由形」「男子100メートル平泳ぎ」「女子4×100メートルリレー」録画
夜10:30 デイリーハイライト
【BS1】
後2:20 アーチェリー「混合団体」録画
後3:30 卓球「混合複1回戦」録画
後4:15 バレーボール・男子予選「日本×ベネズエラ」
後6:10 3x3バスケットボール・女子予選「日本×ROC」録画
後6:55 競泳・予選「男子400メートル個人メドレー」「女子100メートルバタフライ」「男子400メートル自由形」「女子400メートル個人メドレー」「男子100メートル平泳ぎ」「女子4×100メートルリレー」
夜11:10 テニス「男子単1回戦」「女子単1回戦」録画
深0:30 柔道「女子48キロ級」「男子60キロ級」録画
深2:00 バドミントン・予選録画
深3:00 テコンドー「女子49キロ級」「男子58キロ級」録画
深4:00 ボクシング録画
深4:45 自転車「男子ロードレース」録画
【民放地上波】
後2:00 卓球「男子単1回戦」「女子単1回戦」 フジ系
後2:30 アーチェリー「混合団体」 朝日系
後4:25 バレーボール・男子予選「日本×ベネズエラ」 朝日系
夜7:00 競泳・予選「男子400メートル個人メドレー」「女子100メートルバタフライ」「男子400メートル自由形」「女子400メートル個人メドレー」「男子100メートル平泳ぎ」「女子4×100メートルリレー」 朝日系
夜11:00 東京五輪プレミアム 朝日系（予定は変更になることがあります）