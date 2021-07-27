ソフトボール、今夜アメリカと決勝 五輪 27日の放送予定
【NHK】
後1:05 テニス・女子シングルス3回戦「大坂なおみ×マルケタ・ボンドロウソバ」▽3x3バスケットボール・男子予選「日本×中国」 Eテレ
後1:05 3x3バスケットボール・女子予選「日本×アメリカ」
後2:00 バレーボール女子・予選「日本×セルビア」▽柔道・予選・準々決勝「女子63キロ級」「男子81キロ級」録画
後4:55 柔道・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝「女子63キロ級」「男子81キロ級」
後6:00 7人制ラグビー「男子・準々決勝」▽体操「女子団体決勝」（8:44～9:00サブchで放送） Eテレ
夜7:30 サッカー・女子予選「日本×チリ」（8:59～9:15サブchで放送）
夜9:00 体操「女子団体決勝」▽3x3バスケットボール「男子準々決勝」「女子準々決勝」 Eテレ
夜10:30 デイリーハイライト
【BS1】
後1:20 バドミントン・予選「女子複」「男子複」録画
後2:55 飛び込み「女子シンクロナイズド高飛び込み決勝」
後3:50 重量挙げ「女子59キロ級」
後5:55 バドミントン・予選「女子複」「男子複」
夜7:25 卓球「男子単4回戦」「女子単4回戦」
夜10:40 テニス 録画▽ソフトボール・決勝「日本×アメリカ」録画▽サーフィン・準々決勝・準決勝「男子」「女子」録画▽ビーチバレー・男子予選「日本×イタリア」録画▽トライアスロン「女子」録画
【民放地上波】
後2:30 卓球・3回戦、4回戦「男子単」「女子単」 日本系
夜7:00 競泳・予選「男子100メートル自由形」「女子200メートルバタフライ」「男子200メートル平泳ぎ」「男子4×200メートルリレー」「男子800メートル自由形」 日本系
夜7:00 ソフトボール・決勝「日本×アメリカ」 朝日系
夜11:00 東京五輪プレミアム 日本系