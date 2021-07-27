ソフトボール、今夜アメリカと決勝　五輪　27日の放送予定

[PR]

【NHK】

後1:05　テニス・女子シングルス3回戦「大坂なおみ×マルケタ・ボンドロウソバ」▽3x3バスケットボール・男子予選「日本×中国」　Eテレ

後1:05　3x3バスケットボール・女子予選「日本×アメリカ」

後2:00　バレーボール女子・予選「日本×セルビア」▽柔道・予選・準々決勝「女子63キロ級」「男子81キロ級」録画

後4:55　柔道・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝「女子63キロ級」「男子81キロ級」

後6:00　7人制ラグビー「男子・準々決勝」▽体操「女子団体決勝」（8:44～9:00サブchで放送）　Eテレ

夜7:30　サッカー・女子予選「日本×チリ」（8:59～9:15サブchで放送）

夜9:00　体操「女子団体決勝」▽3x3バスケットボール「男子準々決勝」「女子準々決勝」　Eテレ

夜10:30　デイリーハイライト

【BS1】

後1:20　バドミントン・予選「女子複」「男子複」録画

後2:55　飛び込み「女子シンクロナイズド高飛び込み決勝」

後3:50　重量挙げ「女子59キロ級」

後5:55　バドミントン・予選「女子複」「男子複」

夜7:25　卓球「男子単4回戦」「女子単4回戦」

夜10:40　テニス　録画▽ソフトボール・決勝「日本×アメリカ」録画▽サーフィン・準々決勝・準決勝「男子」「女子」録画▽ビーチバレー・男子予選「日本×イタリア」録画▽トライアスロン「女子」録画

【民放地上波

後2:30　卓球・3回戦、4回戦「男子単」「女子単」　日本系

夜7:00　競泳・予選「男子100メートル自由形」「女子200メートルバタフライ」「男子200メートル平泳ぎ」「男子4×200メートルリレー」「男子800メートル自由形」　日本系

夜7:00　ソフトボール・決勝「日本×アメリカ」　朝日系

夜11:00　東京五輪プレミアム　日本系